A temető előtti parkoló kora délutánra teljesen megtelt a gyászolók autóival, a polgári búcsúztatón több száz ember vett részt. A gyászbeszédben azt mondták Ádámról, egy olyan embert búcsúztatnak el, aki mindig, mindenkin kérdés nélkül segített.
Végső búcsút vettek a tiszaújvárosi Mol-robbanás kétgyermekes áldozatától
Május 22-én történt robbanás az üzemben.
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Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy május 22-én robbanás következett be a Mol tiszaújvárosi telepén. A kórházba aznap délelőtt több könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérülteket szállítottak. Közülük többen kórházi ápolásra szorultak, egy embert megfigyelés után hazaengedtek. A Mol Petrolkémia területén történt robbanásban egy ember meghalt, őt temették ma el.
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