Végső búcsút vettek a tiszaújvárosi Mol-robbanás kétgyermekes áldozatától

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy május 22-én robbanás következett be a Mol tiszaújvárosi telepén. A kórházba aznap délelőtt több könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérülteket szállítottak. Közülük többen kórházi ápolásra szorultak, egy embert megfigyelés után hazaengedtek. A Mol Petrolkémia területén történt robbanásban egy ember meghalt, őt temették ma el.