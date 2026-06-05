Rendkívüli

Sulyok Tamást éltették, Magyar Péter lemondását követelték a migrációs paktum ellen tüntetők a Kossuth téren

tiszaújvárositemetőrobbanás

Végső búcsút vettek a tiszaújvárosi Mol-robbanás kétgyermekes áldozatától

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Május 22-én történt robbanás az üzemben.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 06. 05. 18:47
eltemették a férfit, aki életét vesztette május 22-én, miután robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében Forrás: BorsOnline
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A temető előtti parkoló kora délutánra teljesen megtelt a gyászolók autóival, a polgári búcsúztatón több száz ember vett részt. A gyászbeszédben azt mondták Ádámról, egy olyan embert búcsúztatnak el, aki mindig, mindenkin kérdés nélkül segített.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy május 22-én robbanás következett be a Mol tiszaújvárosi telepén. A kórházba aznap délelőtt több könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérülteket szállítottak. Közülük többen kórházi ápolásra szorultak, egy embert megfigyelés után hazaengedtek. A Mol Petrolkémia területén történt robbanásban egy ember meghalt, őt temették ma el. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu