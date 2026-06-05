Marco Rossi szentimentális döntést hozott? Így kezdünk a finnek ellen

A találkozó előtti pletykákkal ellentétben Szoboszlai Dominik is kezd, most is ő lesz a csapatkapitány, s Sallai Roland is bekerült a kezdőcsapatba, bár a Galatasaray játékosának az utóbbi években a válogatottban betöltött fontos szerepét ismerve ezzel aligha szentimentális döntést hozott Rossi, aki a győri Csinger Márk személyében újoncot avat.
A kezdőcsapat: Szappanos – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Vitális, Schäfer – Sallai, Tóth A., Szoboszlai – Varga B.
Nem Sallai ugyanakkor az egyetlen, aki Rossi bemutatkozása után most is kezd: finn részről a kapus, Lukas Hradecky maradt hírmondónak a nyolc évvel ezelőtt kezdőcsapatból.
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