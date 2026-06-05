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Szoboszlai körbedekázta a pályát, nagy visszatérő góljával vezetünk a finnek ellen

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Marco Rossi szentimentális döntést hozott? Így kezdünk a finnek ellen

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Péntek este Finnország ellen vív felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány előre jelezte, hogy Szappanos Péter kezdő lesz. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is a magyar válogatott kezdőjében, utóbbi a kapocs a mostani meccs és Rossi szintén Finnország elleni bemutatkozása között.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 18:40
Marco Rossi Finnország ellen kezdte, s most a 85. meccsén is az északi csapat ellen ül a magyar labdarúgó-válogatott kispadján Fotó: Polyák Attila
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A találkozó előtti pletykákkal ellentétben Szoboszlai Dominik is kezd, most is ő lesz a csapatkapitány, s Sallai Roland is bekerült a kezdőcsapatba, bár a Galatasaray játékosának az utóbbi években a válogatottban betöltött fontos szerepét ismerve ezzel aligha szentimentális döntést hozott Rossi, aki a győri Csinger Márk személyében újoncot avat.

A kezdőcsapat: Szappanos – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Vitális, Schäfer – Sallai, Tóth A., Szoboszlai – Varga B.

 

Nem Sallai ugyanakkor az egyetlen, aki Rossi bemutatkozása után most is kezd: finn részről a kapus, Lukas Hradecky maradt hírmondónak a nyolc évvel ezelőtt kezdőcsapatból. 

 

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