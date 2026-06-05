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Vaklárma, hogy Szoboszlai nem játszhat a válogatottban, Rossi így is változtat

válogatottFinnországMarco Rossi szövetségi kapitány

Vaklárma, hogy Szoboszlai nem játszhat a válogatottban, Rossi így is változtat

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Több helyen változtatni kényszerül Marco Rossi a legutóbbi kezdőcsapatán a finnek elleni felkészülési mérkőzésen. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya sérülés miatt nem számíthat a márciusban a görögök ellen bizalmat kapó Dárdai Mártonra és Bolla Bendegúzra. Szoboszlai Dominikról az MLSZ egy fekete-fehér képet tett közzé péntek reggel, de megtudtuk: nincs veszélyben a csapatkapitány pályára lépése.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 8:49
válogatott
Szoboszlai Dominik nélkül nehezen képzelhető el a magyar válogatott Fotó: mlsz.hu
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A magyar válogatott várható kezdőcsapata: Szappanos – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális – Sallai, Tóth A., Szoboszlai – Varga.

A magyar válogatott két mérkőzése volt a téma a Rapid Sporton is:

 

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