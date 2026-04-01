Marco RossiGörögországszövetségi kapitánySzoboszlai Dominik

Ezen múlt, hogy Szoboszlait be sem hívja a válogatottba – Marco Rossi nem kertelt

A Magyar labdarúgó-válogatott gólnélküli döntetlent játszott Görögországgal felkészülési mérkőzésen. Marco Rossi szövetségi kapitány a védekezéssel különösen elégedett volt, utólag elárulta az idei első két találkozón az okozta neki a legtöbb örömöt. A támadójáték kapcsán elmondta, szűkösek a merítési lehetőségei. A Magyar Nemzet arról is megkérdezte, miért nem adott felmentést Szoboszlai Dominiknek.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 01. 4:45
Marco Rossi Magyarország - Görögország válogatott mérkőzés magyar válogatott Marco Rossi kapitány
Marco Rossi nem bánkódott a döntetlen miatt Fotó: Polyák Attila
Nem sikerült kicsikarni a győzelmet a világbajnokságról Magyarországhoz hasonlóan lemaradt Görögországgal szemben, ugyanakkor a 0-0-s döntetlen ellenére számos pozitívummal szolgált a kedd esti mérkőzés. A nem túl kedvező időpont és időjárással dacolva a szurkolók megtöltötték a Puskás Arénát. Marco Rossi válogatottja hasznos, élvezhető mérkőzést játszott egy egyáltalán nem lebecsülendő ellenféllel. 

Marco Rossi
Marco Rossi elégedett volt Tóth Alexék küzdőszellemével Fotó: Polyák Attila

Marco Rossi a mérkőzés utáni hivatalos sajtótájékoztatón elmondta, hogy korábban azt a célt tűzte ki a csapatával, hogy az első két mérkőzésen ne kapjanak gólt. A szövetségi kapitány jelezte, kollektív munka eredménye, hogy a szlovénok után a görögök sem tudták bevenni Magyarország kapuját. 

– A leginkább annak örülök, hogy ismét nem kaptunk gólt, még akkor is, ha nem győztünk Görögország ellen. Gratulálok a játékosoknak, elismerés illeti őket a hozzáállásukért. Kiváló csapat ellen álltuk a sarat. Betalálhattunk volna, egyértelmű gólhelyzeteket alakítottunk ki, de nem sikerült azokat kihasználnunk. Ez a trend előbb-utóbb remélhetőleg megfordul – értékelt Marco Rossi, akit a Magyar Nemzet ennek kapcsán arról kérdezett, mit tehet egy szövetségi kapitány pár nap alatt azért, hogy kreatívabb, hatékonyabb legyen a támadójáték, ami a sérült Varga Barnabás távollétében nem volt meggyőző.

– Ezt az összetartást úgy kezdtük el, hogy hét-nyolc sérült játékosunk volt. Mindössze 21 emberrel számolhattam úgy, hogy a három kapust is beleszámolom. Kilencen érkeztek a magyar bajnokságból, én és a munkatársaim minden mérkőzést megnézünk immár 8 éve. Egyáltalán nem vagyok beképzelt, arrogáns, de ha valaki azt mondja, hogy miért nem mást hívok meg, nem tisztel engem kellőképpen. Középcsatárból kevés terem ma Magyarországon. Emlékszem, amikor Szalai Ádámot beválogattam, megkérdőjelezték, mert éppen nem játszott rendszeresen a Mainzban. 

A jelenlegi alternatívák: Varga Barnabás és Bárány Donát. Per pillanat nem látok másokat. Beszélnek egy 19 éves srácról, aki sok gólt ér el, bízom benne, hogy így folytatja. Mindaddig, amíg a kissrácokkal játszik, addig nem vehetem számításba a felnőttválogatottban 

– utalt Marco Rossi Kovács Bendegúzra, aki ontja a gólokat az AZ Alkmaar utánpótláscsapatában és a klub holland másodosztályban szereplő tartalékjai között.

Marco Rossi
Szoboszlai Dominik nem kért felmentést Marco Rossi szövetségi kapitánytól Fotó: Polyák Attila

Marco Rossi  ezért nem hagyta ki Szoboszlait

Az elmúlt napokban komoly témát szolgáltatott a Liverpool-játékosoknak könnyítést kérő Arne Slot és Marco Rossi üzengetése. Ehhez képest Szoboszlai Dominik tíz perc híján végigjátszotta mindkét mérkőzését címeres mezben, a görögök ellen volt egy elképesztő szólója is. Maga a szövetségi kapitány említett ezúttal egy statisztikát, miszerint csapatkapitánya a novemberben az írek ellen elvesztett vb-selejtező óta a görög és szlovén-meccsel együtt 29 tétmérkőzésnél tart négy és fél hónap alatt. Felvetettük: nem gondolt arra, hogy ezúttal nem hívja be a legnagyobb sztárunkat?

– Mindig meg kell, hogy hívjam a legjobb játékosokat. Meg kell hallgatnom azt is, ők mit mondanak, milyen időszakot élnek meg. 

Dominik mondhatta volna most vagy kérhetné, hogy nyáron mondjuk Finnország ellen ne hívjam be, de tudom, milyen srác. Én tettem meg csapatkapitányommá, amikor 20 éves volt. Emiatt is adtam neki a karszalagot, mert soha nem kérne ilyet tőlem!

 Ő a játékával megtisztel mindenkit, aki megtöltötte a stadiont. Igazi kapitányi hozzáállása van, feláldozza magát a csapatért. Persze neki is fejlődnie kell bizonyos szempontokból, de mint vezetőt, ha csak ő nem mondja, én mindenképpen játszatni fogom. Ha 2-0-ra vezettünk volna az első félidőben, lehet, egy óra után lecserélem – mondta Marco Rossi.

Szoboszlai és a válogatott helyzete a Szpíker kornerben is téma volt:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu