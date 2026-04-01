Ezen múlt, hogy Szoboszlait be sem hívja a válogatottba – Marco Rossi nem kertelt

Nem sikerült kicsikarni a győzelmet a világbajnokságról Magyarországhoz hasonlóan lemaradt Görögországgal szemben, ugyanakkor a 0-0-s döntetlen ellenére számos pozitívummal szolgált a kedd esti mérkőzés. A nem túl kedvező időpont és időjárással dacolva a szurkolók megtöltötték a Puskás Arénát. Marco Rossi válogatottja hasznos, élvezhető mérkőzést játszott egy egyáltalán nem lebecsülendő ellenféllel.

Marco Rossi elégedett volt Tóth Alexék küzdőszellemével Fotó: Polyák Attila

Marco Rossi a mérkőzés utáni hivatalos sajtótájékoztatón elmondta, hogy korábban azt a célt tűzte ki a csapatával, hogy az első két mérkőzésen ne kapjanak gólt. A szövetségi kapitány jelezte, kollektív munka eredménye, hogy a szlovénok után a görögök sem tudták bevenni Magyarország kapuját.

– A leginkább annak örülök, hogy ismét nem kaptunk gólt, még akkor is, ha nem győztünk Görögország ellen. Gratulálok a játékosoknak, elismerés illeti őket a hozzáállásukért. Kiváló csapat ellen álltuk a sarat. Betalálhattunk volna, egyértelmű gólhelyzeteket alakítottunk ki, de nem sikerült azokat kihasználnunk. Ez a trend előbb-utóbb remélhetőleg megfordul – értékelt Marco Rossi, akit a Magyar Nemzet ennek kapcsán arról kérdezett, mit tehet egy szövetségi kapitány pár nap alatt azért, hogy kreatívabb, hatékonyabb legyen a támadójáték, ami a sérült Varga Barnabás távollétében nem volt meggyőző.

– Ezt az összetartást úgy kezdtük el, hogy hét-nyolc sérült játékosunk volt. Mindössze 21 emberrel számolhattam úgy, hogy a három kapust is beleszámolom. Kilencen érkeztek a magyar bajnokságból, én és a munkatársaim minden mérkőzést megnézünk immár 8 éve. Egyáltalán nem vagyok beképzelt, arrogáns, de ha valaki azt mondja, hogy miért nem mást hívok meg, nem tisztel engem kellőképpen. Középcsatárból kevés terem ma Magyarországon. Emlékszem, amikor Szalai Ádámot beválogattam, megkérdőjelezték, mert éppen nem játszott rendszeresen a Mainzban.

A jelenlegi alternatívák: Varga Barnabás és Bárány Donát. Per pillanat nem látok másokat. Beszélnek egy 19 éves srácról, aki sok gólt ér el, bízom benne, hogy így folytatja. Mindaddig, amíg a kissrácokkal játszik, addig nem vehetem számításba a felnőttválogatottban

– utalt Marco Rossi Kovács Bendegúzra, aki ontja a gólokat az AZ Alkmaar utánpótláscsapatában és a klub holland másodosztályban szereplő tartalékjai között.