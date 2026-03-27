Kovács Bendegúz

Neheztel-e Rossira? A magyar Ibrahimovic a Szoboszlai család útját járva tör előre

A Gazzetta dello Sport már Ibrahimovichoz hasonlítja, miközben a gólok, a látványos statisztikák mögött egy tudatosan felépített családi projekt rajzolódik ki, amely könnyen Szoboszlai Dominik útját idézheti fel a magyar futballközönségben. Kovács Bendegúz egyszerre testesíti meg a ritka magyar csatárprofilt, a nemzetközi érdeklődést kiváltó tehetséget és azt a mintát, amelyben a háttérország legalább annyira fontos, mint maga a játékos. Magyar válogatott szeretne lenni, de megérti Marco Rossi érvelését.

2026. 03. 27. 10:54
A 199 centis Kovács Bendegúz lehet a magyar futball új gólvágója Fotó: RENATE PLAT
Kovács Bendegúz ontja a gólokat. A 18 éves támadó idén 30 gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve, a holland másodosztályban kilenc meccsen öt gólt szerzett, az UEFA Ifjúsági Ligában hat találkozón kilencszer volt eredményes, köztük egy Dortmund elleni mesterhármassal, az U19-es bajnokságban pedig 14 meccsen 14 gólt lőtt. A sikerek miatt egy kockázatos, de tökéletesen bevált döntés előtt áll.

Kovács Bendegúz él az eséllyel, amit az Alkmaar adott neki. Szoboszlai útját járja, Ibrahimovic a kedvence, szeretné kiérdemelni Marco Rossi bizalmát a magyar válogatottban Fotó: Soccrates Images / Getty Images Europe

Berobbant Alkmaarban, tudatosan építik fel

Kovács Bendegúz pályája az elmúlt hónapokban látványosan felgyorsult. Az Ajaxnál kevesebb lehetőséget kapott, Alkmaarban viszont gyorsan megtalálta a helyét, él a bizalommal. Erről ő maga így beszélt a legőszintébben az Origónak adott interjúban:

Az Ajaxnál kevesebbet játszottam, nem számítottam alapembernek, itt viszont gyorsan beindult a gólgyártás, és ennek köszönhetően az első csapat közelébe kerültem.

A lendületét jól mutatja, hogy csereként beállva győztes gólt szerzett a Jong AZ-ban, majd nem sokkal később már az AZ Alkmaar első csapatának kispadján ült. Büszke arra, hogy egyre komolyabban számolnak vele. „A legnagyobb élmény az, hogy számolnak velem” – fogalmazott, és ebben benne van az egész jelenlegi helyzete: már nem pusztán ígéret, hanem egy olyan játékos, akit a klubja fokozatosan akar felépíteni.

Kovács Bendegúz Ibrahimovic nyomában

Mind többen Zlatan Ibrahimovichoz hasonlítják, és a párhuzam nem erőltetett, inkább természetes.

  • Kovács Bendegúz 199 centiméteres, 94 kilós csatár, vagyis fizikailag is ritka jelenség a magyar futballban.
  • Mégsem akar egyszerű befejezőemberré vagy statikus centerré válni.
  • Kimondottan jól bánik a labdával, az összjátékban is feltalálja magát – éppen úgy, mint egykor Ibrahimovic.

Úgy fogalmaz, tudatosan próbálja az előnyére fordítani a testi adottságait, de közben szereti szabadabban játszani a saját futballját.

Nem véletlen, hogy amikor a példaképeiről kérdezték, Cristiano Ronaldo mellett végül Zlatan Ibrahimovicot nevezte meg a hozzá legközelebb álló karakterként.

„Nemcsak befejező csatár, hanem a játék felépítésében és a labda megtartásában is kiemelkedő” – mondta Ibrahimovicról, majd hozzátette, hogy a technikás, karakteres, magabiztos játékosok állnak hozzá közel, de persze tisztában van vele, hogy a középcsatároktól elsősorban a gólszerzést várják el.

A Szoboszlai család útját járja

A történet másik kulcsrétege a családi háttér. Ahogyan Szoboszlai Dominik esetében is sokszor előkerül az apai szerep, úgy Kovács Bendegúznál is világosan látszik, hogy nemcsak egy tehetség, hanem egy tudatosan épített pályaív áll előttünk. Nyíregyházán az édesapja által alapított klubban kezdett futballozni, a család pedig komoly áldozatokat hozott azért, hogy a fejlődése zavartalan legyen.

„Rengeteget, szinte mindent neki köszönhetek” – hálálkodik az édesapjának.

Azt is hangsúlyozta, hogy az édesapja sosem erőltette rá a futballt, mindig az ő tempójában haladtak, a hollandiai költözés pedig már kifejezetten az ő karrierje érdekében történt. Ebben az értelemben tényleg adja magát a Szoboszlai-párhuzam: egy család, amely nemcsak hisz a gyerek tehetségében, hanem a saját életét is ahhoz igazítja.

Kovács Bendegúz gólöröme az AZ Alkmaar színeiben
Kovács Bendegúz gólöröme az AZ Alkmaar színeiben Fotó: RENATE PLAT

Rossi szerint a magyar válogatott más kávéház, de nyitva az ajtó

A szövetségi kapitány világossá tette, hogy „Kovács Bendegúz egy kivételes tehetség”, ugyanakkor azt is hozzátette: „A felnőtt válogatott egy másik kávéház.”

Marco Rossi nyilatkozata egyszerre volt kijózanító és biztató. 

Rossi lényegében azt üzente, hogy a tehetség vitán felül áll, de a következő küszöböt nem az ifjúsági, hanem a felnőttszinten kell átlépni. A kapitány szerint, ha az AZ Alkmaarban stabilan játszana, már most a keret tagja lenne, és amint az Eredivisie-ben is elkezdi termelni a gólokat, megnyílik előtte a válogatott kapuja.

Kovács Bendegúz ezt hajtóerőként éli meg. „Engem ez inkább motivál, mint megnyugtat” – mondta Rossi szavairól. 

Harcban az U19-es válogatottal az Eb-ért

Közben az U19-es elitkör valósága jóval keményebb lett, mint amilyennek előzetesen remélték. A magyar válogatott az első mérkőzésén 3-0-ra kikapott Olaszországtól, így inkább csak papíron maradt esélye, hogy a csoport élén végezzen és kijusson az Eb-re. Törökország és Szlovákia lesz a további két ellenfél. Kovács szemlélete a rossz rajt dacára sem változott: „A csapat érdeke az első, a realitással nem szeretnék foglalkozni.”

Ez a mondat jól összefoglalja, hol tart most. A magyar futball új csatárreménysége nem a zajjal, hanem a feladattal foglalkozik. És éppen ezért tűnik úgy, hogy a magyar Ibrahimovic-hasonlat és a Szoboszlai-féle családi minta nem túlzás, hanem egy nagyon is izgalmas történet kezdete.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

