Neheztel-e Rossira? A magyar Ibrahimovic a Szoboszlai család útját járva tör előre

Kovács Bendegúz ontja a gólokat. A 18 éves támadó idén 30 gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve, a holland másodosztályban kilenc meccsen öt gólt szerzett, az UEFA Ifjúsági Ligában hat találkozón kilencszer volt eredményes, köztük egy Dortmund elleni mesterhármassal, az U19-es bajnokságban pedig 14 meccsen 14 gólt lőtt. A sikerek miatt egy kockázatos, de tökéletesen bevált döntés előtt áll.

Kovács Bendegúz él az eséllyel, amit az Alkmaar adott neki. Szoboszlai útját járja, Ibrahimovic a kedvence, szeretné kiérdemelni Marco Rossi bizalmát a magyar válogatottban

Berobbant Alkmaarban, tudatosan építik fel

Kovács Bendegúz pályája az elmúlt hónapokban látványosan felgyorsult. Az Ajaxnál kevesebb lehetőséget kapott, Alkmaarban viszont gyorsan megtalálta a helyét, él a bizalommal. Erről ő maga így beszélt a legőszintébben az Origónak adott interjúban:

Az Ajaxnál kevesebbet játszottam, nem számítottam alapembernek, itt viszont gyorsan beindult a gólgyártás, és ennek köszönhetően az első csapat közelébe kerültem.

A lendületét jól mutatja, hogy csereként beállva győztes gólt szerzett a Jong AZ-ban, majd nem sokkal később már az AZ Alkmaar első csapatának kispadján ült. Büszke arra, hogy egyre komolyabban számolnak vele. „A legnagyobb élmény az, hogy számolnak velem” – fogalmazott, és ebben benne van az egész jelenlegi helyzete: már nem pusztán ígéret, hanem egy olyan játékos, akit a klubja fokozatosan akar felépíteni.

Kovács Bendegúz Ibrahimovic nyomában

Mind többen Zlatan Ibrahimovichoz hasonlítják, és a párhuzam nem erőltetett, inkább természetes.

Kovács Bendegúz 199 centiméteres, 94 kilós csatár, vagyis fizikailag is ritka jelenség a magyar futballban.

Mégsem akar egyszerű befejezőemberré vagy statikus centerré válni.

Kimondottan jól bánik a labdával, az összjátékban is feltalálja magát – éppen úgy, mint egykor Ibrahimovic.

Úgy fogalmaz, tudatosan próbálja az előnyére fordítani a testi adottságait, de közben szereti szabadabban játszani a saját futballját.

Nem véletlen, hogy amikor a példaképeiről kérdezték, Cristiano Ronaldo mellett végül Zlatan Ibrahimovicot nevezte meg a hozzá legközelebb álló karakterként.

„Nemcsak befejező csatár, hanem a játék felépítésében és a labda megtartásában is kiemelkedő” – mondta Ibrahimovicról, majd hozzátette, hogy a technikás, karakteres, magabiztos játékosok állnak hozzá közel, de persze tisztában van vele, hogy a középcsatároktól elsősorban a gólszerzést várják el.