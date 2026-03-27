Neheztel-e Rossira? A magyar Ibrahimovic a Szoboszlai család útját járva tör előre

Kovács Bendegúz ontja a gólokat. A 18 éves támadó idén 30 gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve, a holland másodosztályban kilenc meccsen öt gólt szerzett, az UEFA Ifjúsági Ligában hat találkozón kilencszer volt eredményes, köztük egy Dortmund elleni mesterhármassal, az U19-es bajnokságban pedig 14 meccsen 14 gólt lőtt. A sikerek miatt egy kockázatos, de tökéletesen bevált döntés előtt áll.
Berobbant Alkmaarban, tudatosan építik fel
Kovács Bendegúz pályája az elmúlt hónapokban látványosan felgyorsult. Az Ajaxnál kevesebb lehetőséget kapott, Alkmaarban viszont gyorsan megtalálta a helyét, él a bizalommal. Erről ő maga így beszélt a legőszintébben az Origónak adott interjúban:
Az Ajaxnál kevesebbet játszottam, nem számítottam alapembernek, itt viszont gyorsan beindult a gólgyártás, és ennek köszönhetően az első csapat közelébe kerültem.
A lendületét jól mutatja, hogy csereként beállva győztes gólt szerzett a Jong AZ-ban, majd nem sokkal később már az AZ Alkmaar első csapatának kispadján ült. Büszke arra, hogy egyre komolyabban számolnak vele. „A legnagyobb élmény az, hogy számolnak velem” – fogalmazott, és ebben benne van az egész jelenlegi helyzete: már nem pusztán ígéret, hanem egy olyan játékos, akit a klubja fokozatosan akar felépíteni.
Kovács Bendegúz Ibrahimovic nyomában
Mind többen Zlatan Ibrahimovichoz hasonlítják, és a párhuzam nem erőltetett, inkább természetes.
- Kovács Bendegúz 199 centiméteres, 94 kilós csatár, vagyis fizikailag is ritka jelenség a magyar futballban.
- Mégsem akar egyszerű befejezőemberré vagy statikus centerré válni.
- Kimondottan jól bánik a labdával, az összjátékban is feltalálja magát – éppen úgy, mint egykor Ibrahimovic.
Úgy fogalmaz, tudatosan próbálja az előnyére fordítani a testi adottságait, de közben szereti szabadabban játszani a saját futballját.
Nem véletlen, hogy amikor a példaképeiről kérdezték, Cristiano Ronaldo mellett végül Zlatan Ibrahimovicot nevezte meg a hozzá legközelebb álló karakterként.
„Nemcsak befejező csatár, hanem a játék felépítésében és a labda megtartásában is kiemelkedő” – mondta Ibrahimovicról, majd hozzátette, hogy a technikás, karakteres, magabiztos játékosok állnak hozzá közel, de persze tisztában van vele, hogy a középcsatároktól elsősorban a gólszerzést várják el.
