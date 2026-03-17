Marco Rossi nem tud szabadulni az írek elleni traumától, megindokolta a sokat kritizált döntését

Marco Rossi is pontosan tudja: ha nincs az írek ellen a 96. percben bekapott gól, most nem felkészülési meccsekre, hanem világbajnoki pótselejtezőre hirdethetett volna keretet. A magyar válogatott szövetségi kapitányát ugyan nem kérdezték a novemberi találkozóról a keddi sajtótájékoztatón, Rossi mégis két téma kapcsán is előhozakodott az Írország elleni vereséggel, ami egyértelműen jelzi: a szakember még nem hagyta maga mögött a novemberi traumát. Sőt…

Marco Rossi és Troy Parrott (7) közül utóbbi örülhetett a magyar válogatott és az írek novemberi vb-selejtezője végén (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Amikor a holland AZ Alkmaar utánpótlásában kiválóan teljesítő támadó, Kovács Bendegúz esetleges meghívása szóba került, Rossi ezt felelte:

Ha Parrott helyén futballozna, akire jól emlékszünk, én szerintem egész életemben nem tudom majd kiverni őt a fejemből, akkor már velünk játszana.

Amíg Bendegúz nincs ott az első csapatban a klubjában, addig nehéz elgondolni, hogy meghívhassuk – fogalmazott a szövetségi kapitány, aki a sajtó munkatársait arra kérte, ne helyezzenek túl nagy nyomást az ígéretes középcsatárra, akinek a fejlődését természetesen Rossi is nyomon követi stábjával.

Miért cserélt Marco Rossi az írek ellen vb-selejtező hosszabbításában?

Ennél a rövid kiszólásnál részletesebben is visszatért Rossi az Írország elleni drámára. Amikor Schön Szabolcs válogatottbeli visszatéréséről kérdezték, a szövetségi kapitány a novemberi vereség után sokat kritizált cseréit védte meg.

– Sajnos senki sem láthatja előre, hogy a labdarúgók vagy az őket képviselő ügynökök döntései helyesnek bizonyulnak-e, ugyanúgy, ahogy az edző sem tudhatja, mennyire fog beválni egy-egy cseréje. Nálam sokkal jobb kollégáim közül nemrég Mikel Arteta a hosszabbításban becserélte Calafiorit , aztán gólt kaptak. Guardiola is cserélt a Liverpool elleni ráadásban, s Szoboszlai Dominik piros lapja előtt Mac Allister kiegyenlíthetett volna.

Ha ezek a cserék azt a célt szolgálják, hogy megtörd az ellenfél agresszivitását, abban megvan a ráció, meggyőződésem, hogy a taktikai igény fennállt.

A végeredmény alapján ítélnek meg, de benne van a pakliban, hogy hasonló helyzetben még egyszer ilyen cserét lépnék meg – állt ki novemberi lépése mellett Marco Rossi.