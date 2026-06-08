Megkezdődtek a találgatások az esetleg idő előtt távozó EKB-elnök lehetséges utódjáról
Bár Christine Lagarde mandátuma hivatalosan 2027 őszéig tart, már most megkezdődött az utódlás körüli helyezkedés. A szakértők többsége szerint a spanyol Pablo Hernández de Cos lehet az EKB következő vezetője, míg Berlinben egyre kisebb az optimizmus a német aspiránsok esélyeit illetően.
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