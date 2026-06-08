Milliók imádkoznak a ma 75 éves rockdíváért
Bonnie Tyler-t jelenleg mesterséges kómában tartják, szerte a világon imádkoznak felépüléséért. A különleges hangú rockénekesnő a mai napon 75 éves, kvízünknek így ma ő a főszereplője. Tesztelje tudását!
2026. 06. 08. 5:25
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Melyik évben jelent meg Bonnie Tyler világméretű slágere, a 'Total Eclipse of the Heart'?
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