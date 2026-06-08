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Döntés előtt az USA Legfelsőbb Bírósága: kulcsfontosságú ügyekben határoznak a nyári szünet előtt

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Feszült a politikai hangulat az Egyesült Államokban, ugyanis a legfelsőbb bíróság most készül kihirdetni a legmegosztóbb ügyekben hozott döntéseket. A következő hetek határozatai alapjaiban rendezhetik át a fegyvertartás kereteit, a transzneműek sportolási lehetőségeit, sőt, még az elnöki hatalom jogköreit is. A szakértők szerint a legfelsőbb bíróság döntései hatással lehetnek a félidős választások kimenetelére is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 5:11
23 ügyet fog tárgyalni a legfelsőbb bíróság és a lista élén olyan fellebbezések állnak, amelyek Trump elnök azon jogát érintik, hogy elbocsáthasson végrehajtó hatalmomban dolgozó tisztviselőket (Fotó: AFP) Forrás: AFP
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A testület előtt két kiemelt fegyverjogi ügy áll: az egyik egy szövetségi törvény, amely megtiltja az illegális kábítószer-használóknak a lőfegyverek és lőszerek birtoklását, a másik pedig egy hawaii szabályozás, amely engedélyéhez kötné a kézifegyverek bevitelét a nyilvánosság számára nyitott területekre, például üzletekbe. 

Emellett a bíróság döntést hoz arról is, alkotmányosak-e az idahói és nyugat-virginiai törvények, amelyek tiltják a transznemű sportolók részvételét női csapatsportokban. 

A 6–3-as konzervatív többségű testület a bevándorlási ügyekben a születési jogon alapuló állampolgárság szűkítéséről és a humanitárius védelmi státus megszüntetéséről is dönt majd. Folyamatban van egy vallásszabadsághoz kapcsolódó ügy is, amely egy fogvatartotthoz kapcsolódik, akinek az őrök leborotválták a haját, megsértve ezzel vallási meggyőződését. 

Egy halálbüntetési ügyben pedig a testület májusban helybenhagyta egy alabamai elítélt mentális állapotára hivatkozó kivégzési tilalmát, így az érintett esetében az ítélet nem hajtható végre.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a legfelsőbb bíróság döntései hatással lehetnek a félidős választások kimenetelére, mivel a döntések nem pusztán jogi vitákat rendeznek, hanem a politikai erőviszonyokat is érdemben átrajzolhatják az Egyesült Államokban.

Borítókép: 23 ügyet fog tárgyalni a legfelsőbb bíróság és a lista élén olyan fellebbezések állnak, amelyek Trump elnök azon jogát érintik, hogy elbocsáthasson végrehajtó hatalmomban dolgozó tisztviselőket (Fotó: AFP)

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Bogár László
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Ez már messze nem egyszerűen „csak” manipuláció, mint a „régi szép időkben”, hanem a valóság korlátlan és folyamatos újraalkotása a korlátlan hatalmi akarat szerint.

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