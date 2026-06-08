Döntés előtt az USA Legfelsőbb Bírósága: kulcsfontosságú ügyekben határoznak a nyári szünet előtt

A 6–3-as konzervatív többségű testület a bevándorlási ügyekben a születési jogon alapuló állampolgárság szűkítéséről és a humanitárius védelmi státus megszüntetéséről is dönt majd. Folyamatban van egy vallásszabadsághoz kapcsolódó ügy is, amely egy fogvatartotthoz kapcsolódik, akinek az őrök leborotválták a haját, megsértve ezzel vallási meggyőződését.

Egy halálbüntetési ügyben pedig a testület májusban helybenhagyta egy alabamai elítélt mentális állapotára hivatkozó kivégzési tilalmát, így az érintett esetében az ítélet nem hajtható végre.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a legfelsőbb bíróság döntései hatással lehetnek a félidős választások kimenetelére, mivel a döntések nem pusztán jogi vitákat rendeznek, hanem a politikai erőviszonyokat is érdemben átrajzolhatják az Egyesült Államokban.