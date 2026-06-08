Döntés előtt az USA Legfelsőbb Bírósága: kulcsfontosságú ügyekben határoznak a nyári szünet előtt

A testület előtt két kiemelt fegyverjogi ügy áll: az egyik egy szövetségi törvény, amely megtiltja az illegális kábítószer-használóknak a lőfegyverek és lőszerek birtoklását, a másik pedig egy hawaii szabályozás, amely engedélyéhez kötné a kézifegyverek bevitelét a nyilvánosság számára nyitott területekre, például üzletekbe.
Emellett a bíróság döntést hoz arról is, alkotmányosak-e az idahói és nyugat-virginiai törvények, amelyek tiltják a transznemű sportolók részvételét női csapatsportokban.
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