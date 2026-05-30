Nem engedte a bíróság Trump tervének megvalósítását a Kennedy Központban

A bíró elrendelte az eredeti név visszaállítását, és hatályon kívül helyezte azt a korábban bejelentett tervet is, amely két évre bezárta volna az előadó-művészeti központot felújítási munkálatok miatt.
Az ítélet szerint az igazgatótanács nem rendelkezett minden szükséges információval, amikor jóváhagyta a bezárásról szóló döntést.
A Politico szerint Trump az elmúlt hónapokban személyesen is figyelemmel kísérte a Kennedy Központ átalakítására vonatkozó terveket. A bírósági eljárás során elhangzott, hogy az elnök több részletbe is beleszólt, az építészeti elképzelésektől a belső terek kialakításáig.
A döntést követően Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy felhagy a Kennedy Center átalakítására irányuló tervekkel, és kormányzatát arra utasítja, hogy az intézmény felügyeletét adja vissza a kongresszusnak.
