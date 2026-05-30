Nem engedte a bíróság Trump tervének megvalósítását a Kennedy Központban

Bírósági döntés állította meg Donald Trump terveit a Kennedy Központ ügyében. A hírek szerint a bíró jogellenesnek minősítette az intézmény átnevezését, az elnök pedig jelezte, hogy eláll az átalakítási tervektől.

2026. 05. 30. 13:28
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Forrás: AFP
A bíró elrendelte az eredeti név visszaállítását, és hatályon kívül helyezte azt a korábban bejelentett tervet is, amely két évre bezárta volna az előadó-művészeti központot felújítási munkálatok miatt. 

Az ítélet szerint az igazgatótanács nem rendelkezett minden szükséges információval, amikor jóváhagyta a bezárásról szóló döntést.

A Politico szerint Trump az elmúlt hónapokban személyesen is figyelemmel kísérte a Kennedy Központ átalakítására vonatkozó terveket. A bírósági eljárás során elhangzott, hogy az elnök több részletbe is beleszólt, az építészeti elképzelésektől a belső terek kialakításáig.

A döntést követően Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy felhagy a Kennedy Center átalakítására irányuló tervekkel, és kormányzatát arra utasítja, hogy az intézmény felügyeletét adja vissza a kongresszusnak.

Az ügy egy demokrata kongresszusi képviselő keresete nyomán került bíróság elé. Joyce Beatty szerint a Trump-adminisztráció az igazgatótanács megkerülésével próbálta végrehajtani az átnevezést és a bezárást. A bíróság több pontban is helyt adott a kifogásoknak.

Az amerikai igazságügyi minisztérium ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is kiáll az elnök kulturális központtal kapcsolatos elképzelései mellett, és vizsgálja a további jogi lehetőségeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
