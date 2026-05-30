Hivatalos: már nem Arne Slot a Liverpool edzője, az utódját is biztosra veszik

Már hivatalos Arne Slot kirúgása

Percekkel később a klub hivatalosan is bejelentette Slot távozását.

Íme a Liverpool közleménye:

„A Liverpool FC megerősítheti, hogy Arne Slot azonnali hatállyal távozik vezetőedzői pozíciójából, és megkezdődött az utódja kinevezésének folyamata. Miután 2024 júniusában csatlakozott a klubhoz, Arne első idényében megszerezte a klub 20. bajnoki címét, a 2024–25-ös szezont pedig az Év menedzsere díjjal zárta, miközben a csapatot a Ligakupa döntőjébe és a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe is vezette. A 2025–26-os idényben sorozatban másodszor is kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást a Liverpool számára, miközben a csapat ezúttal a BL negyeddöntőjéig jutott.”

A Liverpool tulajdonosai hangsúlyozták, mennyire nagyra értékelik Arne munkáját és az általa elért sikereket:

Magától értetődik, hogy ez rendkívül nehéz döntés volt számunkra klubként. Arne hozzájárulása a Liverpool FC-hez az itt töltött idő alatt jelentős, értékes és sikeres volt. Éppen ezért a hálánk mindazért, amit elért, nem is lehetne nagyobb, különösen azért, mert munkáját olyan munkamorál, szorgalom és szakértelem jellemezte, amelyek tovább erősítették azt a meggyőződésünket, hogy ő a szakmája egyik kiemelkedő vezetője.

„Attól a pillanattól kezdve, hogy először találkoztunk Arnéval, egyértelmű volt, hogy nem olyan ember, aki egyszerűen elfogadja a felelősséget – ő magához öleli azt. Ez megmutatkozott akkor is, amikor elvállalta a vezetőedzői posztot, amikor bajnoki címre vezette a csapatot, és a most véget ért idény során is, amikor jelentős kihívásokkal és terhekkel kellett szembenéznie. Ugyanakkor közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy változásra van szükség ahhoz, hogy a klub tovább fejlődhessen. Ismét hangsúlyoznunk kell, hogy ez egyáltalán nem könnyelműen meghozott döntés. Szeretnénk ezúton is kifejezni hálánkat Arne felé, aki örökké különleges helyet foglal majd el ennek a futballklubnak a történetében, mint az edző, aki megszerezte a Liverpool 20. bajnoki címét. Ez a teljesítmény – amelyet még figyelemreméltóbbá tesz, hogy már az első idényében érte el – minden egyes nap kiemelkedő edzői munkára és vezetői képességekre épült. Emellett segített átvezetni a klubot az egyik legnehezebb időszakon, amelyet csak el lehet képzelni, Diogo elvesztését követően. Az együttérzés és emberség, amelyet akkor tanúsított, sokat elárult róla mint emberről. Ezért csak a legjobbakat kívánhatjuk neki edzői pályafutása következő szakaszában, és úgy gondoljuk, hogy a jövőben is sikeres lesz. Mindezt annak tudatában tesszük, hogy a Liverpoolnál hagyott öröksége sértetlen, és az évek, évtizedek múlásával egyre nagyobb jelentőséget nyer majd.

Mindazonáltal arra a következtetésre jutottunk, hogy a csapat fejlődési irányát leginkább egy irányváltás szolgálja. Ez semmilyen módon nem csökkenti Arne itt végzett munkájának értékét vagy a felé érzett tiszteletünket. Nem a képességeinek megkérdőjelezéséről van szó, hanem arról, hogy más megközelítésre van szükség.