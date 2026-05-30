Szoboszlai DominikBajnokok LigájaBL-döntőJuhász RolandPapp László Budapest SportarénaTorghelle Sándor

Torghellét éltették, Dzsudzsák beugrott, Szoboszlai furcsa becenevet kapott a budapesti futballünnepen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Négy csapat, több mint harminc világsztár tűnt fel a Papp László Sportarénában pénteken. Nagy vonalakban így nézett ki a Legendák Tornája névre hallgató kispályás futballtorna, amelyet most már hagyományosan a Bajnokok Ligája döntője előtti napon tartanak a rendezővárosban. Juhász Roland magyar csapata Luís Figóékat 7-3-ra megverte az elődöntőben, de a döntőben már ők is csak asszisztáltak Ivan Rakitic csapatának, amelyet ezen a napon nem lehetett megállítani, a Barcelona korábbi horvátja ihletett formában játszott, ha kellett, akkor a kapuban is. Az eseményen Szoboszlai Dominik is ott volt, aki szelfik tömkelegét készítette el pár perc alatt.

Perlai Bálint
2026. 05. 30. 6:10
Torghelle Sándor (balra) William Gallas ellen nagy csatában a Legendák Tornája döntőjében
Torghelle Sándor (balra) William Gallas ellen nagy csatában a Legendák Tornája döntőjében Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Juhász Roland nyerte a csapatkapitányok meccsét Luis Figo ellen
Juhász Roland nyerte a csapatkapitányok meccsét Luís Figo ellen (Fotó: Mirkó István)

Szoboszlai Dominik is ott volt, Fabrizio Romano meg is örökítette a pillanatot

Juhász csapatában egyébként Dzsudzsák Balázs is feltűnt, aki előzetesen nem volt a nevezettek között. A Loki játékosa volt a mezőnyben talán az egyetlen, aki még mindig aktív labdarúgó, végül nem is állt be, a pálya széléről biztatta a társait. De még Szoboszlai Dominik is feltűnt a budapesti eseményen, Szappanos Péter társaságában.

A Liverpool magyar sztárja a legkisebb szurkolóknak tengernyi autogramot kiosztott, majd Fabrizio Romano újságíróval is találkozott, aki a szabadrúgások királyaként és Magyarország elnökeként hivatkozott Szoboszlaira. 

Ivan Rakitic csapata tarolt a Legendák Tornáján

A másik ágon a 2015-ben a Barcelonával BL-győztes horvát középpályás, Ivan Rakitic csapata hengerelt, 5-2-re nyert a kétszeres világbajnok brazil jobb-bekk, Cafu vezette együttes ellen. Rakiticnek kalandos húsz perce volt, előbb még gólt lőtt David James kapusnak, majd miután Júlio César a másik oldalt megsérült – egy lövés után a kisujját fájlalta, vélhetően visszahajlott –, így hát a csapatkapitány példát statuálva beállt a kapuba.

A bronzmérkőzésen a kétszeres brazil világbajnok csapata 7-3-ra megverte Figóékat, a döntőben pedig Rakiticék nem kegyelmeztek Juhászéknak. A Rakitic Royals végig vezetve, végül 6-2-re megnyerte a döntőt, a lefújás után azonban senki nem szomorkodott a pályán. A torna legjobbja egyébként Rakitic lett, a 38 éves középpályás egy éve vonult vissza, de technikája és éles meglátásai továbbra is a legjobbak közé emeli őt. 

  • A győztes csapat tagjai: Ivan Rakitic, Júlio César, Ivan Córdoba, William Gallas, Robert Pirés, Theo Walcott, Santi Cazorla, Johan Djourou, David Silva és Michael Silvestre.
1/28

Arsenal vagy PSG?

A vegyes zónában nem volt olyan interjú, ahol ne jött volna fel a szombati Bajnokok Ligája finálé. Pénteken a Legendák Tornájával párhuzamosan előbb a PSG, majd az Ágyúsok is megtartották a sajtótájékoztatójukat a Puskás Arénában, aztán mindkét csapat bejárta a stadiont. A nagy sztárok véleménye is megoszlott a döntő kapcsán. A 2006-ban világbajnok olasz védő, Marco Materazzi – az Arsenal egyébként legutóbb ebben az évben döntőzött a BL-ben, akkor a Barcelona ellen 2-1-re alulmaradt – a PSG-re fogadna, az angolok korábbi játékosai, mint William Gallas vagy Gilberto Silva ezt persze máshogy gondolta. Míg Roberto Carlos a két spanyol edzőt, Mikel Artetát és Luis Enriquét méltatta.

Ma este választ kapunk a legfontosabb kérdésre, 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, amely méltón fogja megkoronázni az elmúlt napok eseménysorozatát, ugyanis Budapest pár nap erejéig valóságos futballfesztivál helyszíne lett. 

@magyarnemzet.hu

Sztárparádé a Papp László Sportarénában, nagy magyar sikerrel Pénteken a BL-döntő előtt rendezték meg a Legendák Tornáját, ahol Juhász Roland csapata a második lett, a tornát Ivan Rakitic fémjelezte együttes nyerte. #bajnokokligaja #bl #magyarok #legendaktornaja #szoboszlai #bldonto #rakitic #gerazoltan #torghelle

♬ eredeti hang – MagyarNemzet.hu - MagyarNemzet.hu

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekMagyar Péter

Van itt minden, a bosszúvágytól az apakomplexusig

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Szlapka szóvivő Orbán miniszterelnök látogatásáról, illetve Orbán miniszterelnök delegációjáról beszélt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu