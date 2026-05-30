Torghellét éltették, Dzsudzsák beugrott, Szoboszlai furcsa becenevet kapott a budapesti futballünnepen

Juhász Roland nyerte a csapatkapitányok meccsét Luís Figo ellen (Fotó: Mirkó István)

Szoboszlai Dominik is ott volt, Fabrizio Romano meg is örökítette a pillanatot

Juhász csapatában egyébként Dzsudzsák Balázs is feltűnt, aki előzetesen nem volt a nevezettek között. A Loki játékosa volt a mezőnyben talán az egyetlen, aki még mindig aktív labdarúgó, végül nem is állt be, a pálya széléről biztatta a társait. De még Szoboszlai Dominik is feltűnt a budapesti eseményen, Szappanos Péter társaságában.

A Liverpool magyar sztárja a legkisebb szurkolóknak tengernyi autogramot kiosztott, majd Fabrizio Romano újságíróval is találkozott, aki a szabadrúgások királyaként és Magyarország elnökeként hivatkozott Szoboszlaira.

Ivan Rakitic csapata tarolt a Legendák Tornáján

A másik ágon a 2015-ben a Barcelonával BL-győztes horvát középpályás, Ivan Rakitic csapata hengerelt, 5-2-re nyert a kétszeres világbajnok brazil jobb-bekk, Cafu vezette együttes ellen. Rakiticnek kalandos húsz perce volt, előbb még gólt lőtt David James kapusnak, majd miután Júlio César a másik oldalt megsérült – egy lövés után a kisujját fájlalta, vélhetően visszahajlott –, így hát a csapatkapitány példát statuálva beállt a kapuba.

A bronzmérkőzésen a kétszeres brazil világbajnok csapata 7-3-ra megverte Figóékat, a döntőben pedig Rakiticék nem kegyelmeztek Juhászéknak. A Rakitic Royals végig vezetve, végül 6-2-re megnyerte a döntőt, a lefújás után azonban senki nem szomorkodott a pályán. A torna legjobbja egyébként Rakitic lett, a 38 éves középpályás egy éve vonult vissza, de technikája és éles meglátásai továbbra is a legjobbak közé emeli őt.