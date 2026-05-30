Van itt minden, a bosszúvágytól az apakomplexusig

HETI AGYRÉMEK – Szlapka szóvivő Orbán miniszterelnök látogatásáról, illetve Orbán miniszterelnök delegációjáról beszélt.

Hegyi Zoltán
Magyar Péterélőzéspolitikamédia 2026. 05. 30. 6:55
Első hallásra bűnügyi rovat, de láttunk már karón varjút, bilincsbe vert állami tisztségviselőt és megfenyegetett köztársasági elnököt. Rendvédelmisek hatoltak be a lengyel államfő otthonába, hangzott a bombasztikus cím. Aztán persze kiderült, hogy egy a 112-es segélyvonalon érkező, hamisnak bizonyult tűzriasztás miatt érkeztek a távol lévő Karol Nawrocki gdanski magánlakásába, ahol feltörték az ajtót és teljes körű ellenőrzést végeztek, majd miután sérültet vagy tűzre utaló nyomot nem találtak, távoztak. Megjegyzem, ez a dolguk, és egy széttrancsírozott ajtó még mindig kevesebbe kerül, mint ha leég a fél város a hajókkal együtt.

De ugyanakkor nem nehéz párhuzamot vonni azzal, hogy az elmúlt napokban több, a jobboldalhoz kötődő közéleti szereplőnél és újságírónál történt hatósági beavatkozás hamis telefonos riasztás alapján. Ezen a ponton nem tudok máshová kötni, mint hogy a Fidesz Védvonalat hozott létre. Eszerint „védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak […] a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembe forduljunk az áradó gyűlölettel.”

Helyes. Nem is szabad senkit az út szélén, pláne az árokparton hagyni. Különösen nem a talpasokat, akiknek egy fillér hasznuk nem származott a NER-ből, viszont hittek a szeretet és az összefogás erejében, és cserébe most egy ügyvédet sem tudnának kifizetni baj esetén.

Csak ezt most valahogy jobban és intenzívebben kellene kezelni, mint annak idején a devizahitelesek ügyét, mert az el lett cseszerintve rendesen. Pont azok lettek földönfutók, akik addig is a legrosszabb helyzetben voltak, önhibájukon kívül. Nem véletlen, hogy az új kormányból két okos ember törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint fel kellene függeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Késő bánat, de újabb szimpatizánsok bevonzására kiválóan alkalmas.

Más kérdés, hogy ez az aljasság, ami magyarok ezreinek életét tette tönkre, természetesen nem az Orbán-kormányok sara. De etikusan és humánusan csak úgy lehetne orvosolni, ha visszamenőlegesen felelősségre vonnák a bankokat és visszafizettetnék velük az emberek pénzét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
