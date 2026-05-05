A rendszerváltás 1990-ben megvolt

Na, ha ettől nem kapnak agyf…szt menten az antifa, neobolsevik, ultraliberális szavazópolgárok, akkor soha. A nap végén azért jön egy kis kiengesztelés, „rendszerváltó ünnep” a Kossuth téren. Igen ám, de a jelek szerint Budapest karakteres főpolgármestere, Karácsony Gergely is ünnepi hangulatba került, és örömében bejelentette, hogy egy nappal előbbre és egyben korábbra rendszerbontó örömkoncertet szervez a pesti rakpartra. – Május 9-én megalakul az Országgyűlés, és elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődhessen, le kell zárni az előzőt – állapította meg a lánglelkű városvezető a Facebook-oldalára feltöltött videóban, majd hozzáfűzte: – Végre magunk mögött hagyhatjuk ezt a korszakot, de előtte emlékezzünk meg a mindennapi hősökről, és fejezzük ki hálánkat egy rendszerbúcsúztató örömkoncerttel.

Nekem speckó halvány gőzöm sincs, hogy kikre gondol hősök gyanánt a főpolgármester, de jó kis hálaadás lesz, az tuti.

És mivel a közmondással ellentétben a jóból sohasem elég, repesve várom, hogy hetedikére is előálljon valaki egy remek buli ötletével. A jelek szerint azonban a Tisza Párt elnöke, kinek habitusától nem áll távol a kommentelés, más véleményen van. A videó alatti kommentszekcióban fel is bukkant üstöllést, és a következő, nem túl barátságos üzenet született vala. „Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit vagy ön?” (Végül megegyezett a két rendszerbontó.)

Ezt meg most nem értem. Miért ne lehetne végre boldog Karácsony Gergely is? Hiszen ő is egy a három és fél millióból. És akkor most a liberális városvezetés csődbe vitte Budapestet? De akkor miért nem szóltak?

Hiszen a borzalmas diktátor bemondta, hogy szóljanak bátran, ha csőd van, a kormány (az előző) segít, ha már olyan kedvesek velük. Akkor ez most az újakra marad. Meg még aszály is van a tetejébe, csak szólok.

Nem irigylem őket. Maga a rendszerváltás (jogi értelemben) meg már megvolt 1990-ben. Egyébként meg jó lesz ez így. Dupla élvezet, két napon át zúghat a „Mocskos Fidesz!” már csak úgy megszokásból is, az összes módszerváltó hősnek több fellépési lehetőség, dőlhet a cucc, tisztára Kaliforgia. Aztán legfeljebb kissé hosszabbra nyúlik a keserves kijózanodás.