Meghurcolásunk története 1.

Amit talán érdemes mégis megismételni: 2004-től 2017-ig soha, senki nem írt ki semmiféle tendert, és hosszú éveken át egy OLASZ MULTICÉG, a KEDRION vitte a magyar vérplazmát, mindenféle versenyeztetés nélkül, gyakorlatilag üveggyöngyökért, továbbá mindenféle kikötés nélkül – már ami a hazai gyógyszerellátást illeti. Ez alatt az idő alatt valamiért nem érdekelte a hazai sajtót s benne a rágalomhadjáratot elindító Élő Anitát, hogy mi lesz a magyar vérplazmával, melyik multi viszi, mennyiért. Majd megérkeztek feleségemék, és az OVSz fennállása óta ELŐSZÖR tendert írtak ki a vérplazma értékesítésére. A tendert legmagasabb árat ajánló cég nyerte, ennek köszönhetően az OVSz bevétele megháromszorozódott, az OVSz bevétele pedig az állam bevétele.

Számszerűen: míg a Kedrion 18 ezer forintért vitte a plazmát, a feleségemék által első ízben kiírt tendereztetés után előbb 25 800 majd 28 150 forintért kelt el a plazma. (Ma ez az ár 57 ezer forint!)

És akkor mégis csak megismétlem az akkori cikkem vonatkozó részeit a tisztánlátás végett:

„S hogy ez mit jelentett az OVSz – vagyis a magyar állam – bevételeit tekintve éves szinten? Azt, hogy a feleségem, aki »titokban, áron alul adja el a magyar vérplazmát a multiknak«, három év alatt megháromszorozta az OVSz – vagyis a magyar állam – vérplazma-értékesítésből származó bevételeit. Ez a feleségem bűne! Ezért normális helyeken dicséret és kitüntetés jár. A ballib médiában a gazemberek rágalmazásai.

S hogy mi is volt a baj, mivel rágalmazzák az OVSz vezetőjét?

Élő Anita azzal állt elő, hogy az International Blood/Plasma News (IBPN) című kiadvány szerint a fagyasztott, teljes szűrésen átesett plazma világpiaci ára 110-113 euró volt 2019-ben, vagyis az OVSZ a 78 eurós árral a világpiaci árnál 32 euróval olcsóbban értékesítette az FFP-t a Vascular-Octapharmának.

Akkor lássuk itt is a tényeket – még egyszer.

Először is fölöttébb elgondolkodtató, hogy Élő Anita 2004 és 2017 között valamiért soha nem követte nevezett szaklap világpiaci árra vonatkozó iránymutatásait. Csak akkor lett ez fontos neki, amikor a feleségemet, /a regnáló kormányt/ kellett megrágalmazni.