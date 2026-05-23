idezojelek
Vélemény

Meghurcolásunk története 1.

„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták.”

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
magyar államovszkedrionmeghurcolásunk története 2026. 05. 23. 12:59
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amit talán érdemes mégis megismételni: 2004-től 2017-ig soha, senki nem írt ki semmiféle tendert, és hosszú éveken át egy OLASZ MULTICÉG, a KEDRION vitte a magyar vérplazmát, mindenféle versenyeztetés nélkül, gyakorlatilag üveggyöngyökért, továbbá mindenféle kikötés nélkül – már ami a hazai gyógyszerellátást illeti. Ez alatt az idő alatt valamiért nem érdekelte a hazai sajtót s benne a rágalomhadjáratot elindító Élő Anitát, hogy mi lesz a magyar vérplazmával, melyik multi viszi, mennyiért. Majd megérkeztek feleségemék, és az OVSz fennállása óta ELŐSZÖR tendert írtak ki a vérplazma értékesítésére. A tendert legmagasabb árat ajánló cég nyerte, ennek köszönhetően az OVSz bevétele megháromszorozódott, az OVSz bevétele pedig az állam bevétele.

Számszerűen: míg a Kedrion 18 ezer forintért vitte a plazmát, a feleségemék által első ízben kiírt tendereztetés után előbb 25 800 majd 28 150 forintért kelt el a plazma. (Ma ez az ár 57 ezer forint!)

És akkor mégis csak megismétlem az akkori cikkem vonatkozó részeit a tisztánlátás végett:

„S hogy ez mit jelentett az OVSz – vagyis a magyar állam – bevételeit tekintve éves szinten? Azt, hogy a feleségem, aki »titokban, áron alul adja el a magyar vérplazmát a multiknak«, három év alatt megháromszorozta az OVSz – vagyis a magyar állam – vérplazma-értékesítésből származó bevételeit. Ez a feleségem bűne! Ezért normális helyeken dicséret és kitüntetés jár. A ballib médiában a gazemberek rágalmazásai.

S hogy mi is volt a baj, mivel rágalmazzák az OVSz vezetőjét?

Élő Anita azzal állt elő, hogy az International Blood/Plasma News (IBPN) című kiadvány szerint a fagyasztott, teljes szűrésen átesett plazma világpiaci ára 110-113 euró volt 2019-ben, vagyis az OVSZ a 78 eurós árral a világpiaci árnál 32 euróval olcsóbban értékesítette az FFP-t a Vascular-Octapharmának.

Akkor lássuk itt is a tényeket – még egyszer.

Először is fölöttébb elgondolkodtató, hogy Élő Anita 2004 és 2017 között valamiért soha nem követte nevezett szaklap világpiaci árra vonatkozó iránymutatásait. Csak akkor lett ez fontos neki, amikor a feleségemet, /a regnáló kormányt/ kellett megrágalmazni.

Másodszor: a vérplazma esetében egészen egyszerűen nem létezik olyan, hogy »világpiaci ár«. Az Élő által előásott szaklap kapcsán a The Marketing Research Bureau piackutató cég magyar nyelvű változatának Plazmaipar című fejezete így kezdődik:

»Ennek a dokumentumnak a tartalma a nyilvánosság számára általánosan elérhető vagy az említett vállalatok által közzétett információk elemzését tartalmazza. Nem tartalmaz ügyfeleink által bizalmasan megadott információkat. Mivel a tanulmányban található információk nagy része különféle forrásokon alapul (amelyeket megbízhatónak tartunk), beleértve a szubjektív becsléseket és az elemzői véleményeket, a Marketingkutató Iroda nem garantálja a tartalom pontosságát, és nem vállal felelősséget a pontatlan forrásanyagokért.«

Nahát! Milyen érdekes! De ez még csak a dolog eleje! Ugyanis a plazma értékét jelentősen befolyásolja az is, hogy mely országból, milyen módszerrel, és főként, milyen populációtól gyűjtik, valamint átesett-e előszűrésen, és ha igen, akkor milyen tesztelési eljárásokkal szűrték az esetleges fertőzőképességét. S azt se felejtsük el, hogy a terápiás felhasználásra nem kerülő friss, fagyasztott plazma (FFP) értékesítése külön jogszabály alapján történik, amely a hazai betegellátás biztonságát és a nemzeti önellátást szem előtt tartva szigorú korlátozásokat határoz meg. Csak gyógyszeralapanyagként lehet értékesíteni, és a felhasználónak elkülönítetten kell kezelni a gyógyszergyártás folyamata során. A világpiaci ár azért sem létezik, mert a plazma a hazai gyakorlatnak megfelelően, bár más korlátokkal, de az Európai Unió egyik országában sem hozható szabadkereskedelmi forgalomba.

Bizony, nagyon fontos! Az OVSz a feleségem vezetése alatt ki is kötötte, hogy a győztes cég köteles elkülöníteni a magyar plazmából előállított fontos készítményeket, pl immunglobulinokat, s azokat köteles a magyar szükségleteket teljes egészében kielégítve a magyar piacon értékesíteni. Ezeknek a gyógyszereknek a beszerzése nagyon nehéz, ugyanis a világpiacon hiánycikknek számítanak.

S még egy »apróság«: Az OVSz a tender kiírása előtt piackutatást végzett, megkeresve több EU-tagállamot, hogy megtudja, ők mennyiért értékesítik a plazmájukat. És ismét láss csodát: Németország, Finnország és Szlovákia üzleti titokra hivatkozva megtagadta a válaszadást. Vagyis – a rágalmazó gazemberek logikáját követve – nevezett országok nyilván »titokban és áron alul értékesítik plazmájukat valamilyen multinak«. 

A választ adó országok ezek voltak: Csehország, Lengyelország és Horvátország.

A csehek és a lengyelek az adott időszakban 120 és 130 euró/kg közötti áron értékesítették a plazmájukat, a horvátok pedig 56 euró/kg áron. A horvátok – a rágalmazó gazemberek logikáját követve – tehát mélyen a világpiaci ár alatt értékesítették plazmájukat, míg a csehek és a lengyelek nagyjából éltanulók. De ez marhaság! A valóság az, hogy a csehek és a lengyelek semmilyen egyéb feltételt nem szabtak a gyártóknak – szemben a magyarokkal –, míg a horvát plazma minősége – nem vagy alig szűrt – egyszerűen ennyit ért.

Összegezve: 13 éven át semmiféle versenyeztetés nem volt a hazai vérplazma (FFP) eladására, azt hatalmi szóval 9 éven át egy olasz multinak adták el, megmagyarázhatatlanul olcsón. 2017-ben a polgári kormány szakított ezzel a szocialista-liberális gyakorlattal és az OVSz tendert írt ki a plazmára. Ezen a tenderen a legjobb ajánlatot tévő cég nyert. Miközben a saját bevallása szerint évtizedek óta egészségügyi szakújságíróként tevékenykedő Élő Anitának nem szúrt szemet 13 évig, hogy mi történik a hazai plazmával, a tendert először kiíró és az OVSz (vagyis a magyar állam) bevételeit szűk négy év alatt megháromszorozó feleségemet vádolták meg hűtlen kezeléssel és mutyizással.

S még olyan hazugságoktól sem riadtak vissza, miszerint azért nyert a tenderen a Vascular, mert annak tulajdonosa és a feleségem egyaránt a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végeztek. Fantasztikus. Kár, hogy hat év különbséggel, vagyis nyilvánvalóan nem ismerték egymást. Amúgy pedig, ha ismerték volna, akkor mi van?”

Ezt írtam három éve. Mert ezek a tények. S mindezek ismeretében a „vérvád”, miszerint a feleségem „titokban, versenyeztetés nélkül, áron alul adta el a magyar emberek vérét egy multinak” annyira szürreális, hogy Josef K. is elégedetten csettintene.

A következő részben pedig azt mutatom meg önöknek, kik is azok a „vérlovagok”. (Folytatjuk)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekalkotmány

Sulyok Tamás, a hős

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekFidesz

A Tisza Párt erdélyi mutációja

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Visszahódítjuk Magyarországot!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekFerencváros

Egyszeri kisiklás vagy válságban a Fradi modellje?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

Kulcsfontosságú döntés előtt állnak Varga Mihályék, jövő héten összeülnek a jegybankban

Magyar Nemzet avatarja

Kedden mindenre fény derül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu