Fontos részleteket árult el Varga Mihály a jegybank alapítványairól

− Az alapítványok az első években az ellenőrző szervek által validáltan működtek, de aztán valami történt, valami megváltozott. Mi szükség volt az ingatlanportfólióra, vagy a nemzetközi tőzsdén jegyzett részvényekre? Ez hol tartozik hozzá a jegybank alapfeladatához? Sehol − kritizálta az MNB előző vezetését Varga, aki korábban még pénzügyminiszterként kezdeményezte, hogy a jegybank felügyelőbizottságának vizsgálati hatásköre terjedjen ki az alapítványokra és az intézet leányvállalataira is. A kezdeményezést akkor Matolcsy György erősen támadta.