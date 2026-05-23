Wirtz tiszta vizet öntött a pohárba Szalah és Slot „háborújáról”

– Általában is szeretem Mo mentalitását, ahogy gondolkodik és dolgozik. Olyan ember, akire érdemes hallgatni, mert rengeteget látott már.

Nem támadott senkit. A játékosok lájkjából is túl nagy ügy lett. Szerintem csak el akarta mondani, amit érzett, mielőtt távozik. Figyelmeztetni akarta a klubot, hogy többet kell dolgoznunk és jobbnak kell lennünk. A külvilág mindig próbál valamit kreálni a csapat és az edző között. De itt bent teljesen más a helyzet. Minden nap jól dolgozunk együtt az edzővel és a stábjával. Fel sem merül, hogy ne állnánk mögötte

– magyarázta Wirtz, aki a maga részéről elmondta, bár az első idénye nem az elképzelései szerint alakult, egyáltalán nem bánta meg, hogy tavaly nyáron a Liverpoolt választotta. A vb után pedig azon kell dolgozniuk, hogy a csapat sikeresebb idényt zárjon. Immáron két régi motoros, Szalah és Robertson nélkül.