Wirtz tiszta vizet öntött a pohárba Szalah és Slot „háborújáról”

Ezen a héten minden Mohamed Szalahról és Andy Robertsonról szólt Liverpoolban, hiszen kilenc-kilenc év elteltével két legenda hagyja el a klubot. Az egyiptomi szélső dupla figyelmet kapott, a szurkolóknak szánt üzenete felhördülést váltott ki az angol futballszakértők körében. Liverpooli csapattársa, Florian Wirtz szerint sokan félreértelmezték Szalah bejegyzését.

2026. 05. 23. 14:30
Florian Wirtz szerint sokan félreértették Mohamed Szalah üzenetét
A német középpályás hozzátette, szó sincs arról, hogy Szalah Slotnak akart volna ártani az üzenettel, illetve a bejegyzést kedvelő játékosok sem álltak a játékos oldalára az edzővel szemben. Egyszerűen ők is egyetértettek a kritikával.

– Általában is szeretem Mo mentalitását, ahogy gondolkodik és dolgozik. Olyan ember, akire érdemes hallgatni, mert rengeteget látott már.

Nem támadott senkit. A játékosok lájkjából is túl nagy ügy lett. Szerintem csak el akarta mondani, amit érzett, mielőtt távozik. Figyelmeztetni akarta a klubot, hogy többet kell dolgoznunk és jobbnak kell lennünk. A külvilág mindig próbál valamit kreálni a csapat és az edző között. De itt bent teljesen más a helyzet. Minden nap jól dolgozunk együtt az edzővel és a stábjával. Fel sem merül, hogy ne állnánk mögötte

– magyarázta Wirtz, aki a maga részéről elmondta, bár az első idénye nem az elképzelései szerint alakult, egyáltalán nem bánta meg, hogy tavaly nyáron a Liverpoolt választotta. A vb után pedig azon kell dolgozniuk, hogy a csapat sikeresebb idényt zárjon. Immáron két régi motoros, Szalah és Robertson nélkül.

Premier League, 38. (utolsó) forduló

vasárnap:

  • Brighton–Manchester United 17.00
  • Burnley–Wolverhampton Wonderers 17.00
  • Crystal Palace–Arsenal 17.00 (tv: Spíler1) 
  • Fulham–Newcastle United 17.00
  • Liverpool–Brentford 17.00 (tv: Spíler2) 
  • Manchester City–Aston Villa 17.00 (tv: Match4)
  • Nottingham Forest–Bournemouth 17.00
  • Sunderland–Chelsea 17.00
  • Tottenham Hotspur–Everton 17.00
  • West Ham United–Leeds United 17.00

 

