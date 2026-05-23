Ma, vagyis szombaton folytatódik a vb, a magyar válogatott 16.20-tól a házigazda Svájc ellen játszik, a németek pedig 20.20-tól kezdik az Ausztria elleni rangadót. A magyar válogatott jelenleg az A csoport hatodik helyén áll három ponttal, a németek ötödikek néggyel.
Lenéző, gúnyos német cikk a magyarokról: „Magyarország és a hoki? Inkább a pálinka”
A magyar jégkorong-válogatott a negyedik mérkőzésén 6-2-re kikapott Németországtól a svájci világbajnokság zürichi csoportjában pénteken. Ma reggel Németország legnagyobb lapja, a Bild kissé lenéző, gúnyos hangvételű cikket közölt a magyarokról, akiket a szerző „hokitörpének” nevez, és egy pálinkás hasonlattal érzékelteti, szerinte hol a helyünk a hoki-vb-n.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!