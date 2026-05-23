Moszkvaorosz gáznagykövet

Orosz nagykövet: Magyarországon múlik az orosz energiaszállítások jövője

Az új magyar kormánnyal kialakuló kapcsolatokról, az orosz–magyar energetikai együttműködés jövőjéről és a Paks 2 beruházás helyzetéről beszélt egy interjúban Jevgenyij Sztanyiszlavov. Oroszország budapesti nagykövete szerint már megkezdődtek az első egyeztetések az új kabinet tagjaival, és Moszkva továbbra is kész folytatni az energetikai együttműködést Magyarországgal.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 9:32
Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet (Fotó: Oroszországi Föderáció Nagykövetsége)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az interjút az Orosz Föderáció Magyarországi Nagykövetsége is ismertette közösségi oldalán.

A nagykövet a beszélgetésben külön kitért arra, hogy 

Brüsszel tervei szerint 2028-tól megszűnhetnek az orosz vezetékes gázszállítások Magyarország felé, valamint szóba került a Barátság kőolajvezeték helyzete is. Sztanyiszlavov szerint az új magyar kormány előtt fontos feladat áll az energetikai mentességek megőrzése és az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

Szó esett a Paks 2 beruházásról is. A diplomata hangsúlyozta: az új kabinet továbbra is elkötelezett az atomenergia mellett, ugyanakkor átvilágítja a projekt szerződéseit és pénzügyi dokumentumait. Elmondása szerint az orosz fél kész minden szükséges támogatást megadni ahhoz, hogy a beruházás a tervezett menetrend szerint folytatódhasson.

Borítókép: Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet (Fotó: Oroszországi Föderáció Nagykövetsége)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelek1956-os forradalom

Búcsúznak az 1956-os forradalom még élő hősei

Bánó Attila avatarja

A szabadságharc fiatal hősei nem a balhé kedvéért vonultak utcára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu