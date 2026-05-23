Káosz Kaliforniában: 40 ezer embert menekítenek mérgező vegyi anyag miatt

A metil-metakrilátot elsősorban műanyagok és műgyanták gyártásához használják. A hatóságok szerint a tartály egyik szelepének sérülése miatt a helyzetet nem sikerült teljes mértékben ellenőrzés alá vonni, ezért a veszély fokozódott. A kitelepítési övezetet emiatt fokozatosan kiterjesztették, és péntekre már hat város lakóit érintette az intézkedés.

A Reuters beszámolója szerint a helyszínen végzett mérések egyelőre nem mutattak ki egészségre veszélyes koncentrációban jelen lévő vegyi anyagokat a levegőben. A hatóságok ennek ellenére fenntartották a kitelepítést, mert továbbra sem zárható ki a tartály meghibásodása vagy egy esetleges robbanás bekövetkezése.

Craig Covey, az Orange megyei tűzoltóság vezető tisztségviselője szerint két lehetséges forgatókönyvvel számolnak.

Az egyik, hogy a tartály szerkezete felmondja a szolgálatot, és mintegy 23–26 ezer liter veszélyes vegyi anyag ömlik ki a környezetbe. A másik lehetőség, hogy a tartályban olyan hőtermelő folyamat indul el, amely robbanáshoz vezethet. Ebben az esetben a közelben található, üzemanyagot vagy más vegyi anyagokat tároló tartályok is veszélybe kerülhetnek.

A szakemberek egy harmadik lehetőséget sem zárnak ki: elképzelhető, hogy a tartály nem robban fel, hanem egyszerűen megreped. Erre az esetre homokgátakat építettek ki, hogy a kiömlő vegyi anyagot a lehető legkisebb területre korlátozzák. A tűzoltóság szerint jelenleg ez számít a legkedvezőbb kimenetelnek.