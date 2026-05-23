Kaliforniaveszélyes anyagevakuálás

Káosz Kaliforniában: 40 ezer embert menekítenek mérgező vegyi anyag miatt

Robbanásveszély miatt kellett otthonuk elhagyására felszólítani csaknem 40 ezer embert Kaliforniában, miután egy ipari létesítményben meghibásodott egy rendkívül gyúlékony vegyi anyagot tároló tartály. A hatóságok attól tartanak, hogy több ezer liter veszélyes anyag ömölhet a környezetbe, vagy akár robbanás is bekövetkezhet, ezért hat város lakóit érintő kitelepítést rendeltek el Orange megyében.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 8:53
Egy meghibásodott vegyianyag-tartály a kaliforniai Orange megyében (Fotó: AFP)
A metil-metakrilátot elsősorban műanyagok és műgyanták gyártásához használják. A hatóságok szerint a tartály egyik szelepének sérülése miatt a helyzetet nem sikerült teljes mértékben ellenőrzés alá vonni, ezért a veszély fokozódott. A kitelepítési övezetet emiatt fokozatosan kiterjesztették, és péntekre már hat város lakóit érintette az intézkedés.

A Reuters beszámolója szerint a helyszínen végzett mérések egyelőre nem mutattak ki egészségre veszélyes koncentrációban jelen lévő vegyi anyagokat a levegőben. A hatóságok ennek ellenére fenntartották a kitelepítést, mert továbbra sem zárható ki a tartály meghibásodása vagy egy esetleges robbanás bekövetkezése.

Craig Covey, az Orange megyei tűzoltóság vezető tisztségviselője szerint két lehetséges forgatókönyvvel számolnak. 

Az egyik, hogy a tartály szerkezete felmondja a szolgálatot, és mintegy 23–26 ezer liter veszélyes vegyi anyag ömlik ki a környezetbe. A másik lehetőség, hogy a tartályban olyan hőtermelő folyamat indul el, amely robbanáshoz vezethet. Ebben az esetben a közelben található, üzemanyagot vagy más vegyi anyagokat tároló tartályok is veszélybe kerülhetnek.

A szakemberek egy harmadik lehetőséget sem zárnak ki: elképzelhető, hogy a tartály nem robban fel, hanem egyszerűen megreped. Erre az esetre homokgátakat építettek ki, hogy a kiömlő vegyi anyagot a lehető legkisebb területre korlátozzák. A tűzoltóság szerint jelenleg ez számít a legkedvezőbb kimenetelnek.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a kitelepítési rendelkezést elővigyázatosságból adták ki, és arra kérik a lakosságot, hogy maradéktalanul tartsa be az utasításokat. 

Nem ez az első eset az utóbbi időszakban, amikor veszélyes vegyi anyag miatt kellett rendkívüli intézkedéseket bevezetni. Május elején az ausztriai Salzburg főpályaudvarát is teljesen kiürítették, miután egy tehervagonból nátrium-metilát szivárgott. A maró és öngyulladásra hajlamos vegyi anyag miatt előbb több vágányt és peront lezártak, később azonban az egész pályaudvart ki kellett üríteni. A mentési munkálatokat nehezítette, hogy az anyag vízzel érintkezve veszélyes reakcióba léphet. Bár sérülés nem történt, a vasúti forgalmat ideiglenesen leállították, és nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók a helyszínre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
