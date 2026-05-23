adóhatóságNAVdohány

Hihetetlen mit művelt hazánkban a nemzetközi dohánymaffia

Lecsaptak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szakemberei.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 8:56
Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Forrás: NAV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szállítmányt Baranya Vármegyében három magyar személygépkocsiba és utánfutóba rakodták át, és innen folytatta volna útját a dohánykaraván, de itt a pénzügyi nyomozók a Bevetési Igazgatóság speciális támogató egységével kiegészülve gyorsan és kíméletlenül csaptak le a szállítókonvojra.

A NAV nyomozói az alapos felderítő munkát követő első intézkedéstől (adásvétel tetten érése) számított 48 óra alatt felszámolták az állami költségvetésnek jelentős kárt okozó bűncselekménysorozatot. Az abban résztvevő hat külföldi állampolgárt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a Kaposvári Járásbíróság elrendelt. 

A bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett miatt elrendelt nyomozásban több mint öt tonna vágott dohányt, valamint a feldolgozáshoz, fermentáláshoz, és piaci kiszereléshez használt ipari gépsor mellett 12 millió forint készpénzt is lefoglalt a NAV.

 

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelek1956-os forradalom

Búcsúznak az 1956-os forradalom még élő hősei

Bánó Attila avatarja

A szabadságharc fiatal hősei nem a balhé kedvéért vonultak utcára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.