Hihetetlen mit művelt hazánkban a nemzetközi dohánymaffia

A szállítmányt Baranya Vármegyében három magyar személygépkocsiba és utánfutóba rakodták át, és innen folytatta volna útját a dohánykaraván, de itt a pénzügyi nyomozók a Bevetési Igazgatóság speciális támogató egységével kiegészülve gyorsan és kíméletlenül csaptak le a szállítókonvojra.

A NAV nyomozói az alapos felderítő munkát követő első intézkedéstől (adásvétel tetten érése) számított 48 óra alatt felszámolták az állami költségvetésnek jelentős kárt okozó bűncselekménysorozatot. Az abban résztvevő hat külföldi állampolgárt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a Kaposvári Járásbíróság elrendelt.