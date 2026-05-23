Megszólalt a hitelminősítő Magyarországról és a Tisza-kormányról

A Moody's nem számol katonai konfrontációval.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 8:22
A cég legközelebb november 20-án veszi napirendre a magyar államadós-besorolás minősítését Forrás: Andrius Zemaitis
A hitelminősítő elemzése felidézi, hogy a magyar hazai össztermék (GDP) tavaly mindössze 0,5 százalékkal nőtt, és ez volt a harmadik olyan év egymás után, amikor a magyar gazdaság teljesítménye közel járt a stagnáláshoz.

Ennek okai közé tartozott a gyenge külső környezet – mindenekelőtt a legnagyobb kereskedelmi partnernek számító Németország növekedésének huzamosabb ideje tartó lassulása –, valamint az állami beruházások jelentős visszaesése, amelynek hátterében az EU-folyósítások befagyasztása állt.

A közel-keleti háború hatásai miatt a 2026-os kilátások is romlottak valamelyest, és emiatt a Moody's az idei évre szóló GDP-növekedési előrejelzését 1,9 százalékra, a jövő évi növekedésre szóló prognózisát 2,2 százalékra csökkentette. A hitelminősítő eddig mindkét évre 2,3 százalékos növekedést valószínűsített a magyar gazdaságban.

A cég ugyanakkor a javuló üzleti hangulat és a 2026 végétől várhatóan meginduló EU-folyósítások miatt a beruházások növekedésének fokozatos élénkülésével számol.

A Moody's előrejelzése szerint a GDP-arányos államháztartási hiány a tavalyi 4,7 százalékról az idén legalább 5,2 százalékra emelkedik az előző kormány által a választások előtt végrehajtott költekezések miatt.

Az előző kormány ráadásul kötelező felső korlátokat vezetett be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, és ezek a határidő nélküli intézkedések is hozzájárulnak a költségvetés kiadási oldalán jelentkező nyomáshoz – fogalmaz pénteki elemzésében a Moody's Ratings.

A cég várakozása szerint ugyanakkor az új kormány alatt újraindul a fokozatos költségvetési konszolidáció, bár ennek pályája továbbra is bizonytalan, mivel a kormány egyelőre nem terjesztett elő átfogó költségvetési tervet, és jelezte, a részletes konszolidációs intézkedések kidolgozása előtt költségvetési átvilágítást hajt végre.

A Moody's közölte: tekintettel arra, hogy a továbbiakban is magas költségvetési hiányokat és gyenge növekedési kilábalást vár, azzal számol, hogy a GDP-arányos államadósság-ráta az idén 76,3 százalékra, 2027-ben 77,1 százalékra emelkedik.

A magyar szuverén osztályzat negatív kilátása a költségvetési és az államadósság-mérőszámokra nehezedő, lefelé mutató kockázatokat tükrözi, valamint azt a kockázatot, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a Moody's által jelenleg vártnál gyengébbnek bizonyul – fogalmaz a hitelminősítő helyzetértékelése.

A Moody's hangsúlyozza, hogy az új kormány szűk határidők szorításában dolgozik az EU-finanszírozások felszabadításán. A hitelminősítő kiemeli azt is, hogy a negatív kilátás valószínűtlenné teszi a magyar államadós-besorolás közeljövőbeni javítását. A cég ugyanakkor közölte, hogy valószínűleg stabilra javítja a magyar osztályzat kilátását, ha jelentősen és tartósan javulnak Magyarország és az EU kapcsolatai.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

