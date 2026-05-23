Nő a nyomás Zelenszkijen: Brüsszel elszámoltatást vár Kijevtől

Az európai vezetők egyre erőteljesebben sürgetik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tárják fel a legfelsőbb politikai köröket érintő korrupciós ügyeket. A német Die Zeit szerint az is befolyásolhatja Ukrajna uniós csatlakozási esélyeit, hogyan kezeli Kijev a korrupciós botrányokat és a jogállamisági reformokat.

2026. 05. 23. 9:20
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
A beszámoló szerint az Energoatom körül kirobbant, Timur Mindics nevéhez kötött korrupciós botrány után Friedrich Merz német kancellár többször is egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és a vizsgálat teljes körű lefolytatását sürgette.

 A lap szerint Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is hasonló elvárásokat fogalmazott meg Kijev felé.

A Die Zeit úgy értesült, hogy európai vezetők szerint Ukrajnának az uniós csatlakozási esélyek megőrzése érdekében bizonyítania kell: képes fellépni a korrupció ellen és megfelelni a jogállamisági elvárásoknak. A lap azt is megjegyzi, hogy nyugati titkosszolgálati körök szerint Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is értesülhetett az ügyről és a nyomozás részleteiről.

A cikk szerint Európában a botrányt egyfajta próbának tekintik abból a szempontból, hogy Ukrajna mennyire tud szakítani a posztszovjet időszakból megmaradt korrupciós hálózatokkal. A lap emlékeztet arra is, hogy Zelenszkij 2025 végén – részben a vizsgálatok és az európai nyomás hatására – jelentős átalakításokat hajtott végre az elnöki hivatalban és a kormányban.

A NABU, vagyis az ukrán korrupcióellenes hivatal Zelenszkij környezetét érintő újabb lépései mögött az a brüsszeli szándék húzódhat meg, hogy az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző szervek függetlenebbé váljanak az elnöki hivataltól. A lap úgy fogalmaz: Zelenszkij vonakodása a reformok végrehajtásától tovább mélyítheti a feszültséget Kijev és európai partnerei között.

A Mindics-ügy az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb ukrajnai korrupciós botrányává vált. A NABU és a SAPO nyomozása szerint egy, az Energoatom körül kialakult hálózat éveken át befolyásolhatta az állami energetikai vállalat személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyeit. 

A hatóságok több mint ezerórányi titkos hangfelvételt gyűjtöttek össze, amelyek Timur Mindics üzletemberhez és Zelenszkij belső körének több ismert szereplőjéhez vezetnek. A kiszivárgott felvételeken pénzmozgásokról, kinevezésekről és üzleti megállapodásokról esik szó.

