Nő a nyomás Zelenszkijen: Brüsszel elszámoltatást vár Kijevtől

A beszámoló szerint az Energoatom körül kirobbant, Timur Mindics nevéhez kötött korrupciós botrány után Friedrich Merz német kancellár többször is egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és a vizsgálat teljes körű lefolytatását sürgette.

A lap szerint Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is hasonló elvárásokat fogalmazott meg Kijev felé.

A Die Zeit úgy értesült, hogy európai vezetők szerint Ukrajnának az uniós csatlakozási esélyek megőrzése érdekében bizonyítania kell: képes fellépni a korrupció ellen és megfelelni a jogállamisági elvárásoknak. A lap azt is megjegyzi, hogy nyugati titkosszolgálati körök szerint Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is értesülhetett az ügyről és a nyomozás részleteiről.