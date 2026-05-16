Hatalmas összegű óvadékot vállalt magára a korrupciós botrányba bukott ukrán politikus, Andrij Jermak volt üzlettársa

Hatalmas figyelem övezte Ukrajnában az Enerhoatom-botrány miatt őrizetbe vett Andrij Jermak ügyét, akinek csillagászati összegű óvadékába egy befolyásos üzletasszony is beszállt. Roza Tapanova, a politikus korábbi üzlettársa és több állami óriáscég felügyelőbizottsági tagja saját vagyonából áldozott tízmilliókat, hogy a korrupciós botrányban érintett Jermakot kiszabadítsa.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 13:50
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője Forrás: AFP
A korrupciós ügyben még folyik a nyomozás, az óvadék teljes összege meghaladja 140 millió hrivnyát (980 millió forint). Tapanova elmondása szerint a pénzt egy letéti számlán fogják elhelyezni, hogy megalapozzák Jermak szabadlábra helyezését. Így Jermaknak „már csak” mintegy 132 millió hrivnyát (931 millió forint) kell összegyűjtenie ahhoz, hogy szabadlábra helyezzék a bírósági tárgyalásig. Az elmúlt évben az ügyvédnő hivatalosan több mint 14 millió hrivnya (98 millió forint) jövedelmet vallott be, ami lehetővé teszi neki, hogy saját megtakarításaiból bocsássa rendelkezésre a pénzt. 

Tapanova nyilvánosan kijelentette, hogy az átutalást szükségesnek tartja a védelemhez való jog biztosítása érdekében. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Jermak tavaly novemberben távozott tisztségéről az Enerhoatom-botrány kirobbanását követően. A nyomozóhatóságok álláspontja szerint Jermak egy elit ingatlanberuházáson keresztül segíthette a pénzek eltüntetését.

Roza Tapanova, az üzlettárs

A nő Jermak üzleti partnere volt egy, az 1990-es évek végén alapított ügyvédi irodában. Egyes ukrán elemzők Tapanova gyors felemelkedését az elnöki hivatal korábbi vezetőjével régóta tartó együttműködésének tulajdonítják, ugyanis Jermak elnöki hivatalba történő kinevezése után választották be az Oschadbank és az Ukrnafta felügyelőbizottságába, valamint ezután lett a Babij Jar-emlékközpont vezetője is lett.

Borítókép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője (Fotó: AFP)

