Mint arról beszámoltunk, a hegyvidéki önkormányzat négy óvoda bezárását tűzte ki célul 2026 elején, de a szülői és óvodapedagógusi tiltakozás hatására a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter és a Fidesz helyi jelöltje, Steiner Attila egy emberként állt ki az MKKP vezette képviselő-testület „racionalizálási” terve ellen. A szándéknyilatkozatot Kocsik Tekla alpolgármester ismertette a közgyűlés előtt, akitől a testület megvonta a bizalmat, és új előterjesztést fogadott el.
Fogy a levegő Kovács Gergely körül, összeomlóban a kutyapárti vezetés Hegyvidéken
Beérni látszik a 2024 óta tartó feszültségkeltés, lassan a többségét is elbukhatja a polgármester a XII. kerület képviselő-testületében. A Tisza Párt egyik fővárosi képviselője is elárulta, hogy nem szimpatizál a polgármesterrel.
Két képviselő, Visi Piroska és Kocsis Borbála még 2025 nyarán távozott a többséget adó koalícióból. Ezt követően a polgármester a képviselőcsoport megosztásával vádolta meg a képviselőket, majd többször is kiemelte, hogy saját „jófejségének” volt egyáltalán köszönhető, hogy Visi Piroska helyet kaphatott a képviselők között.
Visi Piroska viszont arról számolt be, hogy a szakadás legfőbb oka az volt, hogy nem tudtak megegyezni egy olyan bizottság megalakításának körülményeiről, amely az előző kerületvezetés ügyeit akarta felülvizsgálni.
Nemrég pedig Barna Juditnak, a Tisza Párt fővárosi képviselőjének posztjából az is kiderült, hogy Kovács Gergely a Fővárosi Közgyűlésben sem örvend nagy népszerűségnek.
Kovács Gergelynél nehéz mélyebbre süllyedni. A kommentek is magukért beszélnek. Részvétem, Vadász Gábor, meg mindenkinek. Nekem annyi a könnyebbségem, hogy a Fővárosi Közgyűlésre már be sem jár. Így képviseli a választóit
– írta a képviselő, egyértelmű támogatásáról biztosítva a kerület momentumos képviselőit.
Kovács Gergely valószínűleg azért lehet ilyen feszült, mert pártja az áprilisi választásokon az egyszázalékos küszöböt sem volt képes elérni, ez pedig azt jelenti, hogy vissza kell fizetniük a több mint 600 millió forintos állami támogatást, amit a kampányköltésekre kaptak.
A párt ennek érdekében gyűjtést indított, azonban a teljes összeg alig több mint 20 százalékát sikerült mostanáig összegyűjteniük.
Az ügy annak fényében komoly problémát okozhat Kovács Gergelynek, hogy a saját és a képviselőjelöltjeik magánvagyona is fedezetül szolgálhat a több mint 500 milliós összeg visszafizetésére, amennyiben nem gyűlik össze kellő mennyiségű pénz.
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Borítókép: Kovács Gergely polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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