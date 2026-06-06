Fogy a levegő Kovács Gergely körül, összeomlóban a kutyapárti vezetés Hegyvidéken

Két képviselő, Visi Piroska és Kocsis Borbála még 2025 nyarán távozott a többséget adó koalícióból. Ezt követően a polgármester a képviselőcsoport megosztásával vádolta meg a képviselőket, majd többször is kiemelte, hogy saját „jófejségének” volt egyáltalán köszönhető, hogy Visi Piroska helyet kaphatott a képviselők között.

Visi Piroska viszont arról számolt be, hogy a szakadás legfőbb oka az volt, hogy nem tudtak megegyezni egy olyan bizottság megalakításának körülményeiről, amely az előző kerületvezetés ügyeit akarta felülvizsgálni.

Nemrég pedig Barna Juditnak, a Tisza Párt fővárosi képviselőjének posztjából az is kiderült, hogy Kovács Gergely a Fővárosi Közgyűlésben sem örvend nagy népszerűségnek.

Kovács Gergelynél nehéz mélyebbre süllyedni. A kommentek is magukért beszélnek. Részvétem, Vadász Gábor, meg mindenkinek. Nekem annyi a könnyebbségem, hogy a Fővárosi Közgyűlésre már be sem jár. Így képviseli a választóit

– írta a képviselő, egyértelmű támogatásáról biztosítva a kerület momentumos képviselőit.

Kovács Gergely valószínűleg azért lehet ilyen feszült, mert pártja az áprilisi választásokon az egyszázalékos küszöböt sem volt képes elérni, ez pedig azt jelenti, hogy vissza kell fizetniük a több mint 600 millió forintos állami támogatást, amit a kampányköltésekre kaptak.

A párt ennek érdekében gyűjtést indított, azonban a teljes összeg alig több mint 20 százalékát sikerült mostanáig összegyűjteniük.

Az ügy annak fényében komoly problémát okozhat Kovács Gergelynek, hogy a saját és a képviselőjelöltjeik magánvagyona is fedezetül szolgálhat a több mint 500 milliós összeg visszafizetésére, amennyiben nem gyűlik össze kellő mennyiségű pénz.