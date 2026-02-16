Hegyvidéki ÖnkormányzatXII. kerületóvodabezárás

Négy óvodát zárna be a kutyapárt Hegyvidéken, a szülők aláírást gyűjtenek

Már több mint 500 szülő aláírta a hegyvidéki óvodabezárások ellen tiltakozó petíciót. Az elmúlt hetekben Kovács Gergely polgármester és Kocsik Tekla alpolgármester rendre tagadták, hogy döntés született a köznevelési intézmények bezárásáról. Mostanra viszont már az is kiderült, mely óvodákról van szó.

Nagy Orsolya
2026. 02. 16. 14:14
Kutyapárt
Fotó: Csudai Sándor
A kutyapártos hegyvidéki vezetés munkaanyagnak titulálja az óvodabezárásokról szóló, a képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalt és egyfős többséggel épphogy elfogadott anyagot. Kovács Gergely polgármester és alpolgármestere, Kocsik Tekla azt ígérte, hogy a végleges döntés előtt tájékoztatják az érintett intézményeket és szülőket az átszervezési tervekről.

Fonti Krisztina (Forrás: Facebook)
Fonti Krisztina Forrás: Facebook

A XII. kerületben a szülők és a pedagógusszakma körében is elismerten kiváló a köznevelési rendszer, ezt még a korábbi vezetés hozta létre Fonti Krisztina korábbi alpolgármester vezetésével. A helyi Fidesz–KDNP jelenlegi frakcióvezetője nyilvánosságra hozta, hogy

melyik négy tagóvodát akarja bezárni a kutyapárti vezetés.

– Alig egy-két hete még azt állították, hogy szó sincs óvodabezárásokról – közölte Fonti Krisztina, aki felidézte, hogy Kovács Gergely (MKKP) azt ígérte: mindenkit bevonnak a döntés-előkészítésbe.

– Mára kiderült, hogy hazudtak. A döntés már rég megszületett, minden más csak porhintés volt. A felháborodott szülők hangja, az általuk útjára indított petíció, a családok, a gyerekek helyzete nem érdekli Kovácsékat. Ami érdekli őket, az a hegyvidéki ingatlanok, az óvodaépületek eladása – hangsúlyozta Fonti Krisztina. Kocsik Tekla alpolgármester közösségi oldaláról kiderül, hogy

a Csermely óvodát be akarják zárni és a Süni óvodákat is alkalmatlannak tartják a további üzemeltetésre.

– Soha nem látott mértékű ingatlanértékesítést tervez Kovács Gergely. Hárommilliárd forint értékben akar ingatlanokat eladni 2026-ban. Ez kétszer, háromszor akkora összeg, mint amekkora a mi időnkben volt. 

Biztos vagyok benne, hogy az óvodák bezárása mögött is a tényleges indok ez a felpörgetett ingatlanértékesítési terv, hiszen jól eladható épületekben található tagóvodákat akarnak bezárni

– jelentette ki a kormánypárti politikus, aki szerint ahogy a kommunisták a rendszerváltáskor, most Kovács is elad mindent, még azt is, ami le van csavarozva.

Az egyik szülő a Magyar Nemzetnek elmondta: az önkormányzat az óvodavezetőkkel nem egyeztetett, szakmai párbeszédre nem került eddig sor. 

A szülők természetesen fel vannak háborodva, petíciót gyűjtenek az átszervezések ellen, aminek mostanra több mint 500 aláírója lett.

Ugyan az önkormányzat hivatalosan megküldte a szülői képviseleteknek az alábbi óvodák bezárására vonatkozó terveket, de ez inkább tényközlés, mint párbeszéd. Több szülő azt is kifogásolja, hogy gyermekük jelenlegi és leendő óvodája túl messze van egymástól. 

Fotó: Facebook

A bezárandó óvodák a következőek: a Városmajori Óvodák Csermely úti Tagóvodája, a Süni Óvodák Székhelyóvodája, az Orbánhegyi Tagóvoda és a Táltos Óvoda Csikó Tagóvodája. A gyermekközösségeket a következő intézményekbe költöztetnék át: Mesevár Óvoda, Normafa Óvoda, Művész úti Óvoda és Bölcsőde, Táltos Óvoda. 

A felháborodást a polgármester közösségi oldalán megjelenő kommentek is jól mutatják. Bármilyen témában is posztol Kovács Gergely mostanában, rendre az óvodaügyet kérik rajta számon a hegyvidékiek.

Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Csudai Sándor)


