Négy óvodát zárna be a kutyapárt Hegyvidéken, a szülők aláírást gyűjtenek

A kutyapártos hegyvidéki vezetés munkaanyagnak titulálja az óvodabezárásokról szóló, a képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalt és egyfős többséggel épphogy elfogadott anyagot. Kovács Gergely polgármester és alpolgármestere, Kocsik Tekla azt ígérte, hogy a végleges döntés előtt tájékoztatják az érintett intézményeket és szülőket az átszervezési tervekről.

Fonti Krisztina Forrás: Facebook

A XII. kerületben a szülők és a pedagógusszakma körében is elismerten kiváló a köznevelési rendszer, ezt még a korábbi vezetés hozta létre Fonti Krisztina korábbi alpolgármester vezetésével. A helyi Fidesz–KDNP jelenlegi frakcióvezetője nyilvánosságra hozta, hogy

melyik négy tagóvodát akarja bezárni a kutyapárti vezetés.

– Alig egy-két hete még azt állították, hogy szó sincs óvodabezárásokról – közölte Fonti Krisztina, aki felidézte, hogy Kovács Gergely (MKKP) azt ígérte: mindenkit bevonnak a döntés-előkészítésbe.

– Mára kiderült, hogy hazudtak. A döntés már rég megszületett, minden más csak porhintés volt. A felháborodott szülők hangja, az általuk útjára indított petíció, a családok, a gyerekek helyzete nem érdekli Kovácsékat. Ami érdekli őket, az a hegyvidéki ingatlanok, az óvodaépületek eladása – hangsúlyozta Fonti Krisztina. Kocsik Tekla alpolgármester közösségi oldaláról kiderül, hogy

a Csermely óvodát be akarják zárni és a Süni óvodákat is alkalmatlannak tartják a további üzemeltetésre.

– Soha nem látott mértékű ingatlanértékesítést tervez Kovács Gergely. Hárommilliárd forint értékben akar ingatlanokat eladni 2026-ban. Ez kétszer, háromszor akkora összeg, mint amekkora a mi időnkben volt.

Biztos vagyok benne, hogy az óvodák bezárása mögött is a tényleges indok ez a felpörgetett ingatlanértékesítési terv, hiszen jól eladható épületekben található tagóvodákat akarnak bezárni

– jelentette ki a kormánypárti politikus, aki szerint ahogy a kommunisták a rendszerváltáskor, most Kovács is elad mindent, még azt is, ami le van csavarozva.

Az egyik szülő a Magyar Nemzetnek elmondta: az önkormányzat az óvodavezetőkkel nem egyeztetett, szakmai párbeszédre nem került eddig sor.

A szülők természetesen fel vannak háborodva, petíciót gyűjtenek az átszervezések ellen, aminek mostanra több mint 500 aláírója lett.

Ugyan az önkormányzat hivatalosan megküldte a szülői képviseleteknek az alábbi óvodák bezárására vonatkozó terveket, de ez inkább tényközlés, mint párbeszéd. Több szülő azt is kifogásolja, hogy gyermekük jelenlegi és leendő óvodája túl messze van egymástól.