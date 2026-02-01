MKKPKovács GergelyFonti Krisztina

Óvodabezárásokra készülhet a Kutyapárt a Hegyvidéken

Óvodabezárásokat és összevonásokat tervezhet a a baloldali vezetésű Hegyvidéki Önkormányzat. Azt, hogy melyik óvodákról van szó, még titkolja Kovács Gergely (MKKP) polgármester, tény azonban, hogy egy olyan szándéknyilatkozatot fogadtak el az óvodai rendszer átszervezéséről a testület legutóbbi ülésén, ami egyes intézmények bezárását eredményezheti. A fideszes Fonti Krisztina szerint már a tárgyalás előtt megszületett az ítélet, ahogy az a diktátor hajlamú vezetőknél szokás. Ráadásul a köznevelési intézményvezetők szájzárat kaptak, a képviselők csak a jegyzőn keresztül intézhetnek kérdéseket feléjük.

Nagy Orsolya
2026. 02. 01. 10:33
Többórás, feszült hangulatú vitát követően mindössze egyfős szavazattöbbséggel fogadta el csütörtökön a XII. kerületi képviselő-testület azt a dokumentumot, amelyet a kerület vezetése „szándéknyilatkozatként” mutatott be, s amely az óvodai rendszer átszervezéséről szól. A javaslatot az önkormányzat szakbizottsága egy nappal korábban leszavazta, méghozzá úgy, hogy a testületben – amelyben hat kutyapárti delegált is van – az előterjesztés egyetlen támogató szavazatot sem kapott.  A vita során aztán egyre világosabbá vált, hogy a szándéknyilatkozatként kommunikált előterjesztés valójában egy átfogó koncepció, amely óvodák összevonását, sőt bezárását is előkészítheti.

20250528 Budapest Fővárosi közgyűlés. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Kovács Gergely, a MKKP társelnöke, a XII. kerület polgármestere, az MKKP-frakció vezetője
Személyeskedő hangnemben vitázott Kovács Gergely polgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A testületi ülésen elhangzottak alapján a kerületben már most jelentős szülői felháborodás tapasztalható, hiszen az intézkedések a következő időszakban közvetlenül érinthetik a családokat – akár úgy, hogy megszűnnek a megszokott óvodák, akár úgy, hogy a gyermekeket más intézményekbe helyezik át. 

A felháborodás és az aggódás annak tükrében különösen indokolt, hogy a testület ülésén az önkormányzat szakirodájának vezetője is kiválónak és magas színvonalúnak nevezte a kerületi óvodák működését, az azokban zajló szakmai munkát. 

Az elfogadott dokumentum hivatalosan ugyan nem dönt konkrét intézménybezárásokról, a vita alapján azonban világos, hogy a döntés egy előkészített átszervezési terv politikai jóváhagyását jelenti.

A vita egyik visszatérő eleme az volt, hogy több képviselő részletes, konkrét válaszokat kért: hány intézmény érintett, milyen ütemezésben történhet az átalakítás, mi lesz a gyermekekkel és a pedagógusokkal, milyen szempontok alapján döntene a kerület, illetve, hogy miért maradt el tavaly az évek óta rendszeresen megrendezett Óvodakóstolgató elnevezésű, nagy népszerűségnek örvendő rendezvény, amelyen a szülők megismerkedhettek a kerületi ovikkal, a pedagógusokkal, az egyes óvodák nevelési programjával.

A vita során azonban ezekre a kérdésekre nem érkeztek konkrét válaszok. Az előterjesztést jegyző kutyapárti alpolgármester, Kocsik Tekla (MKKP) igyekezett kitérő válaszokat adni. Ugyanakkor a későbbi felszólalásokban már elhangzott olyan kijelentés is, amely egyértelműen arra utalt: a kerület óvodabezárásokkal is számol.

Az ülésen a szakmai érvek mellett politikai feszültségek is felszínre kerültek. A beszámolók szerint Kovács Gergely polgármester több alkalommal személyeskedő hangnemben szólalt meg, különösen két női képviselő irányába, akik korábban kiléptek a kutyapárti frakcióból. A vita egy pontján a polgármester a felszólalásokra reagálva azzal is megfenyegette őket, hogy elveszi tőlük a tanácsnoki és más megbízásokat. A vitában résztvevő Fonti Krisztina korábbi alpolgármester, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán kommentálta a testületi ülésen történteket.

„Új korszak kezdődött a Hegyvidék életében. Egy sötét korszak” – írta Fonti Krisztina. A helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint nem menekülhetnek meg a hegyvidéki óvodák a kutyapárti ámokfutástól.

– Végül csak kimondták, amit annyira titkolni akartak. 

Bezárásokat és összevonásokat terveznek. Tönkre akarják tenni az eddig jól, a szülők, a pedagógusok megelégedésére működő hegyvidéki óvodákat 

– hangsúlyozta. Fonti kitért arra is, hogy már a tárgyalás előtt megszületett az ítélet, ahogy az a diktátor hajlamú vezetőknél szokás.

Fonti Krisztina (Forrás: Facebook)
Fonti Krisztina Fotó: Facebook

– De a színjátékhoz kellett a díszlet, a képviselő-testület. Küzdöttünk az ovikért, ahogy erőnkből tellett. Egyértelműen megkezdődik tehát ezeknek az intézményeknek leépítése. 

Sajnálom a szülőket, a pedagógusokat és legfőképpen a gyerekeket, akik eddig minden figyelmet, gondoskodást megkaphattak abban az oviban, amely a leginkább nekik való volt

– fogalmazott a fideszes politikus, aki később azt is nyilvánosságra hozta, hogy a hegyvidéki óvodavezetők utasítást kaptak, miszerint a képviselők nem kérdezhetnek semmit közvetlenül az intézményvezetőktől, csak a jegyzőn keresztül lehet fogadhatják a megkereséseket.

Borítókép: Kovács Gergely polgármester (Fotó: MTI)


