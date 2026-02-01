Óvodabezárásokra készülhet a Kutyapárt a Hegyvidéken

Többórás, feszült hangulatú vitát követően mindössze egyfős szavazattöbbséggel fogadta el csütörtökön a XII. kerületi képviselő-testület azt a dokumentumot, amelyet a kerület vezetése „szándéknyilatkozatként” mutatott be, s amely az óvodai rendszer átszervezéséről szól. A javaslatot az önkormányzat szakbizottsága egy nappal korábban leszavazta, méghozzá úgy, hogy a testületben – amelyben hat kutyapárti delegált is van – az előterjesztés egyetlen támogató szavazatot sem kapott. A vita során aztán egyre világosabbá vált, hogy a szándéknyilatkozatként kommunikált előterjesztés valójában egy átfogó koncepció, amely óvodák összevonását, sőt bezárását is előkészítheti.

Személyeskedő hangnemben vitázott Kovács Gergely polgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A testületi ülésen elhangzottak alapján a kerületben már most jelentős szülői felháborodás tapasztalható, hiszen az intézkedések a következő időszakban közvetlenül érinthetik a családokat – akár úgy, hogy megszűnnek a megszokott óvodák, akár úgy, hogy a gyermekeket más intézményekbe helyezik át.

A felháborodás és az aggódás annak tükrében különösen indokolt, hogy a testület ülésén az önkormányzat szakirodájának vezetője is kiválónak és magas színvonalúnak nevezte a kerületi óvodák működését, az azokban zajló szakmai munkát.

Az elfogadott dokumentum hivatalosan ugyan nem dönt konkrét intézménybezárásokról, a vita alapján azonban világos, hogy a döntés egy előkészített átszervezési terv politikai jóváhagyását jelenti.

A vita egyik visszatérő eleme az volt, hogy több képviselő részletes, konkrét válaszokat kért: hány intézmény érintett, milyen ütemezésben történhet az átalakítás, mi lesz a gyermekekkel és a pedagógusokkal, milyen szempontok alapján döntene a kerület, illetve, hogy miért maradt el tavaly az évek óta rendszeresen megrendezett Óvodakóstolgató elnevezésű, nagy népszerűségnek örvendő rendezvény, amelyen a szülők megismerkedhettek a kerületi ovikkal, a pedagógusokkal, az egyes óvodák nevelési programjával.

A vita során azonban ezekre a kérdésekre nem érkeztek konkrét válaszok. Az előterjesztést jegyző kutyapárti alpolgármester, Kocsik Tekla (MKKP) igyekezett kitérő válaszokat adni. Ugyanakkor a későbbi felszólalásokban már elhangzott olyan kijelentés is, amely egyértelműen arra utalt: a kerület óvodabezárásokkal is számol.

Az ülésen a szakmai érvek mellett politikai feszültségek is felszínre kerültek. A beszámolók szerint Kovács Gergely polgármester több alkalommal személyeskedő hangnemben szólalt meg, különösen két női képviselő irányába, akik korábban kiléptek a kutyapárti frakcióból. A vita egy pontján a polgármester a felszólalásokra reagálva azzal is megfenyegette őket, hogy elveszi tőlük a tanácsnoki és más megbízásokat. A vitában résztvevő Fonti Krisztina korábbi alpolgármester, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán kommentálta a testületi ülésen történteket.