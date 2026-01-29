Kovács GergelyMAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP)MKKP

A kutyapártos polgármester az autósokra sarcot vet ki, de magának okosba intézett parkolóhelyet

Fotók tanúsága szerint Kovács Gergely hegyvidéki polgármester saját maga számára megoldást talált a parkolási nehézségekre a Böszörményi úton, ugyanis lakók arról számolnak be, hogy rendre tilosban parkol autójával a Polgármesteri Hivatal mellett. Fonti Krisztina, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője azt mondta: úgy látszik, azt hiszi, már mindent megengedhet magának. Bárki más már megkapta volna a büntetést a közterület-felügyelőktől.

Nagy Orsolya
2026. 01. 29. 14:19
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Saját parkolójaként használ közterületet Kovács Gergely a tiltó táblára is fittyet hányva. Hegyvidéki lakosok jelezték, hogy Kovács Gergely privát autója egy napja áll az önkormányzat előtt a tiltó tábla ellenére. Több napszakban készült fotókat is küldtek az autóról – tette közzé a fotókat közösségi oldalán Fonti Krisztina, a XII. Kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Megjegyezte: úgy látszik, azt hiszi, már mindent megengedhet magának. Bárki más már megkapta volna a büntetést a közterület-felügyelőktől.

Még este nyolc órakor is ott állt az autó Fotó: Facebook/Fonti Krisztina 

Fonti Krisztina posztja alatt alatt több helyi lakos arról számolt be, hogy a szabálytalan parkolás nem egyszeri eset, többször látták már ott parkolni és nem 20 perig áll ott az autó, hanem egész nap. A képek tanúsága szerint Kovács Gergely mindössze 20 percet parkolhatott volna a Böszörményi úti hivatal mellett. 

Fotó: Facebook

Kovács első intézkedései közt volt a XII. kerület polgármestereként, hogy sarcot vessen ki a kerületi autósokra, most már borsos éves díjat kell fizetni, ha valaki a saját otthona közelében szeretne leparkolni az autójával. A kutyapártos polgármester azzal is felháborodást keltett, hogy a Böszörményi úti parkolót rendre rendezvényhelyszínként használja, ezzel megnehezíti a a Böszörményi úton élők parkolását. Ezzel szemben, úgy tűnik, a szintén ott lévő polgármesteri hivatal mellett saját magának megoldást talált a parkolási nehézségekre.

 

Borítókép: Kovács Gergely polgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu