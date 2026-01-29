A kutyapártos polgármester az autósokra sarcot vet ki, de magának okosba intézett parkolóhelyet

– Saját parkolójaként használ közterületet Kovács Gergely a tiltó táblára is fittyet hányva. Hegyvidéki lakosok jelezték, hogy Kovács Gergely privát autója egy napja áll az önkormányzat előtt a tiltó tábla ellenére. Több napszakban készült fotókat is küldtek az autóról – tette közzé a fotókat közösségi oldalán Fonti Krisztina, a XII. Kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Megjegyezte: úgy látszik, azt hiszi, már mindent megengedhet magának. Bárki más már megkapta volna a büntetést a közterület-felügyelőktől.

Még este nyolc órakor is ott állt az autó Fotó: Facebook/Fonti Krisztina

Fonti Krisztina posztja alatt alatt több helyi lakos arról számolt be, hogy a szabálytalan parkolás nem egyszeri eset, többször látták már ott parkolni és nem 20 perig áll ott az autó, hanem egész nap. A képek tanúsága szerint Kovács Gergely mindössze 20 percet parkolhatott volna a Böszörményi úti hivatal mellett.

Fotó: Facebook

Kovács első intézkedései közt volt a XII. kerület polgármestereként, hogy sarcot vessen ki a kerületi autósokra, most már borsos éves díjat kell fizetni, ha valaki a saját otthona közelében szeretne leparkolni az autójával. A kutyapártos polgármester azzal is felháborodást keltett, hogy a Böszörményi úti parkolót rendre rendezvényhelyszínként használja, ezzel megnehezíti a a Böszörményi úton élők parkolását. Ezzel szemben, úgy tűnik, a szintén ott lévő polgármesteri hivatal mellett saját magának megoldást talált a parkolási nehézségekre.