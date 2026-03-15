Orbán Viktor: Gyertek a Kossuth térre, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a legnagyobbak! + videó

„Gyertek a Kossuth térre, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a legnagyobbak!” – mondta A miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóban a nemzeti ünnepen szervezett Békemenet alkalmából a Kossuth térre hívta az embereket.

Forrás: Facebook

A felvételen az is látszik, hogy

a kormányfő már az Országházban készül a kora délutáni ünnepi beszédére.

A videó Radics Gigi, Takáts Tamás és Curtis és fellépésének főpróbájába is betekintést enged.

Mint megírtuk a Kossuth téren 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés. A rendezvényen kulturális és zenei programok is várják az érdeklődőket: irodalmi és zenei produkciók hangzanak el, több ismert előadó közreműködésével. A program során Petőfi Sándor Csatadal című költeménye is elhangzik, valamint Tolcsvay László megzenésítésében a Nemzeti dal is felcsendül.

Az eseményen több közéleti szereplő is felszólal, így Lázár János építési és közlekedési miniszter és Szijjártó Péter külügyminiszter. A fő szónok természetesen Orbán Viktor miniszterelnök lesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: MTI)