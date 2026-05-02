Mindezek alapján úgy látja, a Tisza részéről az Orbán-kormányokhoz képest enyhébb, rugalmasabb LMBTQ-politika várható. Ennek egyik fő oka szerinte a brüsszeli elvárásrendszer, hiszen az uniós forrásokhoz való hozzáférés feltételei között is megjelenik ez a kérdés. Mint emlékeztetett, a Tisza Párt kommunikációja szerint nem kívánnak szembemenni Brüsszellel annak érdekében, hogy hozzáférjenek a forrásokhoz, ugyanakkor arról kevesebb szó esik, hogy ennek milyen politikai ára lehet. Brüsszelre hivatkozva nyithatják meg az utat a genderlobbi előtt – jegyezte meg.
Multitól a belügybe: Brüsszelre hivatkozva nyithatják meg az utat a genderlobbi előtt
Pósfai Gábornak a versenyszférában elért sikerei után most azt kell bizonyítania, hogy az államigazgatásban is képes helytállni – fejtette ki lapunknak Kisszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint előre borítékolható, hogy a Tisza Párt részéről az eddigieknél enyhébb, rugalmasabb LMBTQ-politika várható.
Borítókép: Pósfai Gábor és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
