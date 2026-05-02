Csúcstechnológiát adott át Izrael az Öböl menti monarchiának

A biztonsági együttműködés azonban itt nem állt meg. Lapértesülések szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Mohamed bin Zajed al-Nahjannal, az Emírségek elnökével folytatott telefonos egyeztetése után egy teljes Vaskupola-üteget is a Perzsa-öböl menti országba irányított. Ennél is figyelemre méltóbb, hogy izraeli katonák tucatjai érkeztek az Emírségek területére a rendszer üzemeltetésére.

Israel has supplied the UAE with its advanced “Iron Beam” laser weapon system, capable of vaporising drones in seconds.



Deployed amid rising Iranian threats, the shipment included prototype high-energy lasers, Israeli military… pic.twitter.com/FogQhPQIRE — Ravi Karkara (@ravikarkara) May 1, 2026

Mint arról beszámoltunk, február 28. és április 8. között az Emírségek védelmi minisztériumának adatai szerint ebben mintegy 550 ballisztikus és cirkálórakétát, valamint több mint 2200 drónt indítottak útnak az ország ellen iráni területről – vagyis többet, mint (Izraelt is beleértve) bármely térségbeli ország ellen.

Bár a védelmi rendszerek a lövedékek nagy részét megsemmisítették, több polgári és katonai célpontot is találat ért.

A Vassugár rendszer annyira új, hogy az izraeli haderő is csak tavaly december óta használja. A lézerfegyver legnagyobb előnye, hogy amíg folyamatos energiaellátással rendelkezik, gyakorlatilag végtelenített „lőszerkészlettel” bír. Míg a hagyományos rakétaalapú légvédelem – mint a Vaskupola vagy a Dávid Parittyája – rendkívül költséges és véges kapacitású, a lézertechnológia töredékáron képes kiiktatni a kisebb drónokat és lövedékeket, tehermentesítve a nagyobb védelmi rendszereket.