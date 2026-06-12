Hétvégére sem tér vissza a strandidő + videó

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként
szélerősödés, jégeső előfordulhat.
Milyen idő lesz hétvégén?
Szombaton többnyire napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. A nap első felében főként a Dunántúlon, estétől pedig az északi tájakon alakulhat ki néhol zápor. A szél még gyakran megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor délutánra erőteljesebb gomolyfelhő-képződés kezdődik. Emiatt elszórtan
záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
Az északnyugati légáramlás ismét többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 25 fok között valószínű.
Hétfőn a nyári napsütést időnként vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadékra azonban már csak csekély az esély. A szél ereje mérséklődik, a délutáni órákban 25-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
Kedden túlnyomóan napos idő várható, amelyet fátyol- és gomolyfelhők színesítenek. Helyenként egy-egy futó zápor sem kizárt. A délutáni hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakulhat – írja a Köpönyeg.
Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.
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