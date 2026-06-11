Kiszámíthatatlan lesz a hétvége: az egyik pillanatban napsütés, a másikban zivatar
Sok napsütésre készülhetünk a hétvégén, de nem mindenhol marad száraz az idő. Pénteken még csak elszórtan fordulhat elő zápor, szombaton és vasárnap azonban több helyen is kialakulhatnak zivatarok, miközben a hőmérséklet akár a 30 fokot is megközelítheti.
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