nyitómeccslabdarúgó-vb 2026Mexikó

Ki nem találná, ki van a legjobban felháborodva a vb nyitómeccse után

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Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát a labdarúgó-világbajnokság nyitómeccsén, de a találkozó után nem a vesztes fél kapitánya volt a legingerültebb. A három piros lapot hozó mérkőzés után a vesztes fel szövetségi kapitánya, Hugo Broos csak visszafogottan vitatta a brazil játékvezető, Wilton Sampaio döntéseit, Javier Aguirre viszont a győzelem ellenére is keményen ostorozta saját csapatát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 7:33
Egyesek szerint Wilton Sampaio a második piros lapnál túlzottan szigorú volt Fotó: CARL DE SOUZA Forrás: AFP
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Aguirre már a következő meccs miatt bosszankodik

Aguirre számára Montes kiállítása különösen fájó pont volt. Nem azért, mert a mérkőzés eredményét érdemben veszélyeztette volna, hanem mert a védő a folytatásban hiányozni fog. A mexikói kapitány bosszúsan beszélt arról, hogy Montes elveszítette az emberét, szabálytalankodott, a bíró pedig úgy ítélte meg, hogy ígéretes támadást akadályozott meg. Ennek következménye, hogy Mexikónak át kell alakítania a védelmét a következő csoportmeccsre.

A nyitómeccs után tehát furcsa helyzet állt elő: a vesztes fél elfogadta a vereség körülményeit, a győztes kapitány viszont elégedetlen volt.

 

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