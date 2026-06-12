Ki nem találná, ki van a legjobban felháborodva a vb nyitómeccse után

Aguirre már a következő meccs miatt bosszankodik

Aguirre számára Montes kiállítása különösen fájó pont volt. Nem azért, mert a mérkőzés eredményét érdemben veszélyeztette volna, hanem mert a védő a folytatásban hiányozni fog. A mexikói kapitány bosszúsan beszélt arról, hogy Montes elveszítette az emberét, szabálytalankodott, a bíró pedig úgy ítélte meg, hogy ígéretes támadást akadályozott meg. Ennek következménye, hogy Mexikónak át kell alakítania a védelmét a következő csoportmeccsre.

A nyitómeccs után tehát furcsa helyzet állt elő: a vesztes fél elfogadta a vereség körülményeit, a győztes kapitány viszont elégedetlen volt.