Fordulat a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb drogügyében

Hatalmas bajban Európa az iráni háború miatt, ezt már Von der Leyen is elismeri

Az Európai Bizottság elnöke szerint az Irán körüli konfliktus hosszú távon is komoly gazdasági és energiaellátási következményekkel járhat az Európai Unió számára. Brüsszel már most milliárdokat költ a válság kezelésére.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 11:15
Az Európai Parlament plenáris ülése (Fotó: MTI/EPA)
Az Európai Parlament strasbourgi ülésén a bizottsági elnök úgy fogalmazott: kemény valósággal kell szembenézni, mivel a konfliktus hatásai hónapokig, de akár évekig is érezhetők lesznek.

A háború következtében kialakult helyzet súlyos energiaválságot idézett elő, miután Irán blokád alá vonta a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségét. Ez a globális kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala, így az intézkedés azonnal megemelte az olaj- és gázárakat – hangsúlyozza a lap.

Az uniós országok egyre nagyobb terhekkel szembesülnek: nőnek az energiaárak, miközben fennáll az alapvető termékek – például repülőgép-üzemanyag és műtrágya – hiányának veszélye is. Von der Leyen szerint az EU a háború február végi kezdete óta már további 27 milliárd eurót költött fosszilis energiahordozók importjára.

A Bruegel becslése alapján az uniós tagállamok több mint tízmilliárd eurót különítettek el arra, hogy megvédjék a lakosságot és a vállalkozásokat az energiaárak emelkedésétől.

Brüsszel már előállt egy első intézkedéscsomaggal, azonban a tagállamok között nincs egyetértés a további lépések üteméről. Míg egyes országok fokozatos beavatkozást sürgetnek, mások átfogóbb és gyorsabb intézkedéseket tartanának szükségesnek – írja a Financial Post.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
