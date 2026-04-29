Hatalmas bajban Európa az iráni háború miatt, ezt már Von der Leyen is elismeri

Az Európai Parlament strasbourgi ülésén a bizottsági elnök úgy fogalmazott: kemény valósággal kell szembenézni, mivel a konfliktus hatásai hónapokig, de akár évekig is érezhetők lesznek.

A háború következtében kialakult helyzet súlyos energiaválságot idézett elő, miután Irán blokád alá vonta a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségét. Ez a globális kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala, így az intézkedés azonnal megemelte az olaj- és gázárakat – hangsúlyozza a lap.

Az uniós országok egyre nagyobb terhekkel szembesülnek: nőnek az energiaárak, miközben fennáll az alapvető termékek – például repülőgép-üzemanyag és műtrágya – hiányának veszélye is. Von der Leyen szerint az EU a háború február végi kezdete óta már további 27 milliárd eurót költött fosszilis energiahordozók importjára.