Brüsszel osztja a feladatokat: Von der Leyen eligazítja Magyar Pétert

A lap szerint a találkozó időzítése beszédes: Budapestnek szoros határidőn belül kell lépéseket tennie, különben akár végleg elveszítheti a támogatást.

A háttérben már zajlik a munka: Von der Leyen kabinetfőnöke, Björn Seibert korábban technikai egyeztetéseket folytatott a magyar féllel, ahol megállapodtak a felgyorsított együttműködésről. Mindez azt jelzi, hogy Brüsszel nem kíván várni – és már a hivatalba sem lépett kormánnyal is kész konkrét lépésekről tárgyalni. Magyar Péter a brüsszeli látogatás során találkozik António Costával is, ami tovább erősíti azt a képet, hogy az új magyar vezetés gyorsan igyekszik helyreállítani a kapcsolatokat az uniós intézményekkel.

Brüsszel azt reméli, hogy a korábbi, Orbán Viktor nevével fémjelzett konfrontatív politika után most egy együttműködőbb irány rajzolódik ki.

A TIsza Párt tárgyalódelegációja (Forrás: Facebook)

A tét óriási: a jogállamisági viták miatt zárolt források felszabadítása kulcsfontosságú a magyar gazdaság számára. Az új kormányfőnek azonban kényes egyensúlyt kell találnia. Miközben Brüsszel felé nyit, meg kell őriznie politikai mozgásterét is – kérdés, hogy ez mennyire lesz lehetséges egy olyan helyzetben, ahol a feltételeket láthatóan már az uniós központban szabják meg.

A mai találkozó előtt Manfred Weber is világossá tette: új fejezetet kell nyitni a kapcsolatokban, és az Európai Uniónak támogatnia kell az új magyar kormányt. Szavai szerint most nem a kritikán, hanem a segítségnyújtáson van a hangsúly.