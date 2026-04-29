Brüsszel osztja a feladatokat: Von der Leyen eligazítja Magyar Pétert

Miközben Magyarország a neki járó uniós források felszabadításáért küzd, Brüsszelben már javában zajlanak az egyeztetések. Ursula von der Leyen személyesen fogadja Magyar Pétert és a jelek szerint nem csupán udvariassági találkozóról van szó. Brüsszel rövid pórázon tartja a Tisza vezetőjét és konkrét elvárásokat fogalmaz meg Budapest felé. Manfred Weber is világossá tette: új fejezetet kell nyitni a kapcsolatokban. Brüsszel tehát kész benyújtani a számlát Magyar Péternek.

Forrás: Euronews2026. 04. 29. 9:25
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
A lap szerint a találkozó időzítése beszédes: Budapestnek szoros határidőn belül kell lépéseket tennie, különben akár végleg elveszítheti a támogatást.

A háttérben már zajlik a munka: Von der Leyen kabinetfőnöke, Björn Seibert korábban technikai egyeztetéseket folytatott a magyar féllel, ahol megállapodtak a felgyorsított együttműködésről. Mindez azt jelzi, hogy Brüsszel nem kíván várni – és már a hivatalba sem lépett kormánnyal is kész konkrét lépésekről tárgyalni. Magyar Péter a brüsszeli látogatás során találkozik António Costával is, ami tovább erősíti azt a képet, hogy az új magyar vezetés gyorsan igyekszik helyreállítani a kapcsolatokat az uniós intézményekkel.

Brüsszel azt reméli, hogy a korábbi, Orbán Viktor nevével fémjelzett konfrontatív politika után most egy együttműködőbb irány rajzolódik ki.

A tét óriási: a jogállamisági viták miatt zárolt források felszabadítása kulcsfontosságú a magyar gazdaság számára. Az új kormányfőnek azonban kényes egyensúlyt kell találnia. Miközben Brüsszel felé nyit, meg kell őriznie politikai mozgásterét is – kérdés, hogy ez mennyire lesz lehetséges egy olyan helyzetben, ahol a feltételeket láthatóan már az uniós központban szabják meg.

A mai találkozó előtt Manfred Weber is világossá tette: új fejezetet kell nyitni a kapcsolatokban, és az Európai Uniónak támogatnia kell az új magyar kormányt. Szavai szerint most nem a kritikán, hanem a segítségnyújtáson van a hangsúly.

Magyar Pétert szorosan tartja Brüsszel

Korábban írtunk arról, hogy Brüsszel tudja, hogy Magyar Péter teljesíteni akar, ráadásul gyorsan, ezt pedig előnyükre fordítanák. Az Európai Bizottság azonnal kapcsolatba lépett Magyar Péterrel a magyar választásokon elért győzelme után, sürgetve őt az Ukrajnával való kapcsolatok helyreállítására és a régóta várt reformok megkezdésére a befagyasztott uniós forrás felszabadítása érdekében.

A források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott pénzt megkapja.

Ennek részét képezi Orbán Viktor intézkedéseinek „kigyomlálása”, beleértve az uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását. Jól láthatóan tehát Brüsszel kész benyújtani a számlát Magyar Péternek, akit könnyen nehéz helyzetbe hozhat a Bizottság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
