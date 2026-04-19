Brüsszel benyújtja a számlát, megkezdődtek a tárgyalások az uniós támogatásokról

– Az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytattunk az Európai Bizottság hazánkba látogató vezetőivel – közölte vasárnap délelőtt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A miniszterelnök-jelölt beszámolt róla, hogy a Magyarországnak járó uniós támogatások volt a téma, valamint bemutatták a párt vállalásait is, köztük az Európai Ügyészséghez való csatlakozást és a többi intézkedést, amelyeket a Tisza Párt tervez.

Magyar Péter közölte: miniszterelnökként a harmadik útja Brüsszelbe vezet majd, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást köt az uniós intézmények és a tagállamok vezetőivel.

A Financial Times által megkérdezett tagállami diplomaták kulcsfontosságú jelzésnek tartják egy nagyjából

90 milliárd eurós ukrajnai hitel feloldását és Magyarország vétójának megszűnését az Oroszország elleni további szankciók jóváhagyásával kapcsolatban.

A hazánknak járó uniós pénz feloldásának további pontjai az igazságszolgáltatás és az akadémiai intézmények függetlenségének biztosítása. További feltétel a menedékpolitikával kapcsolatos régóta fennálló vita rendezése, bár semmilyen információt nem közölt Magyar Péter a tárgyalás után ennek kapcsán.

Brüsszel nem adja olcsón a pénzt

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője elmondta: jelentős uniós forrásokról beszélhetünk. Az Európai Bizottság adatai alapján a 2021–2027-es költségvetési ciklus kohéziós forrásai közül (25,1 milliárd euró) eddig

csak 53,2 százalékról született döntés, miközben a kifizetések esetében mindössze 21 százalékon állunk.

Vagyis az EU-s források hazahozatala egy kulcsígéret, amelynek beváltása esetén a gazdaság érdemi fejlesztési forráshoz juthat, ez pedig a növekedési kilátásokat is nagymértékben befolyásolhatja.

Arról is beszámoltunk, hogy a források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja.