európai bizottságtisza pártVálasztás 2026uniós forrásokMagyar Péter

Brüsszel benyújtja a számlát, megkezdődtek a tárgyalások az uniós támogatásokról

Egyeztetéseket tartott az Európai Bizottság vezetőivel a Tisza Párt. Az uniós források mielőbbi lehívásáról és a vállalt feltételekről tárgyaltak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 12:47
This photograph shows European Union flags outside the EU Commission headquarters in Brussels on March 16, 2026. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP) AFP NICOLAS TUCAT
– Az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytattunk az Európai Bizottság hazánkba látogató vezetőivel – közölte vasárnap délelőtt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A miniszterelnök-jelölt beszámolt róla, hogy a Magyarországnak járó uniós támogatások volt a téma, valamint bemutatták a párt vállalásait is, köztük az Európai Ügyészséghez való csatlakozást és a többi intézkedést, amelyeket a Tisza Párt tervez.

Magyar Péter közölte: miniszterelnökként a harmadik útja Brüsszelbe vezet majd, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást köt az uniós intézmények és a tagállamok vezetőivel.

A Financial Times által megkérdezett tagállami diplomaták kulcsfontosságú jelzésnek tartják egy nagyjából

90 milliárd eurós ukrajnai hitel feloldását és Magyarország vétójának megszűnését az Oroszország elleni további szankciók jóváhagyásával kapcsolatban.

A hazánknak járó uniós pénz feloldásának további pontjai az igazságszolgáltatás és az akadémiai intézmények függetlenségének biztosítása. További feltétel a menedékpolitikával kapcsolatos régóta fennálló vita rendezése, bár semmilyen információt nem közölt Magyar Péter a tárgyalás után ennek kapcsán.

 

Brüsszel nem adja olcsón a pénzt

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője elmondta: jelentős uniós forrásokról beszélhetünk. Az Európai Bizottság adatai alapján a 2021–2027-es költségvetési ciklus kohéziós forrásai közül (25,1 milliárd euró) eddig

csak 53,2 százalékról született döntés, miközben a kifizetések esetében mindössze 21 százalékon állunk.

Vagyis az EU-s források hazahozatala egy kulcsígéret, amelynek beváltása esetén a gazdaság érdemi fejlesztési forráshoz juthat, ez pedig a növekedési kilátásokat is nagymértékben befolyásolhatja.

Arról is beszámoltunk, hogy a források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
