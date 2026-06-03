Gulyás Gergely: A rendszerváltás egy demokráciában azt jelenti, hogy diktatúra lett

A demokráciával összeegyeztethetetlen határ átlépésére készül a Tisza

Semmilyen morális tartalmú bűnt nem követett el a köztársasági elnök, a jelenlegi kormánytöbbség sem gondolja, hogy alkotmányt, vagy törvényt sértett volna, hiszen van erre megfosztási eljárás a magyar alkotmányban, de ezzel meg sem próbálkoznak – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hangsúlyozta:

az viszont valóban a demokráciával összeegyeztethetetlen határátlépés, hogy visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással demokratikus mandátumokat megpróbálnak lerövidíteni.

Nem szerencsés, ha valaki a kommunikációja középpontjában valótlanságot állít. A „rendszerváltozással” is az a baj, hogy bár mint politikai szlogen, akár győztes szlogennek is tekinthető, de a valóság az, hogy rendszerváltozás Magyarországon 1990-ben volt, addig volt diktatúra, azóta van demokrácia. „2010-ben mi is jelezni akartuk, hogy egy új időszak kezdődik, de ettől függetlenül a 2010 előtti és utáni időszak is ennek a demokráciának a része” – magyarázta. Majd kijelentette: