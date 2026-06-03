Orosz–ukrán háború: kiadták a riasztást a NATO-országban

Az első figyelmeztetést hajnali négy óra körül küldték ki Ida-Viru és Lääne-Viru megyében. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy amennyiben drónt észlelnek, vonuljanak biztonságos helyre.
Nem sokkal később újabb riasztás következett. Ekkor már Tartu, Jogeva, Viljandi, Valga, Voru és Polva megyében is figyelmeztettek egy esetleges légi fenyegetés lehetőségére.
Reggel hat órakor az észt hadsereg közölte, hogy a veszély elmúlt.
Voru környékén többen is arról számoltak be az ERR észt közszolgálati médiának, hogy hajnalban olyan hangot hallottak, amely egy dróntól származhatott.
A hadsereg később tisztázta, hogy ugyan felmerült egy lehetséges légi fenyegetés gyanúja, de a vizsgálatok során nem találtak arra utaló jelet, hogy bármely drón belépett volna Észtország légterébe.
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