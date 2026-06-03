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Orosz–ukrán háború: kiadták a riasztást a NATO-országban

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Légiriadót rendeltek el szerda hajnalban Észtország több megyéjében. A lakosságot egy esetleges drónfenyegetés miatt figyelmeztették, miközben több helyen ismeretlen eredetű zajokat hallottak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 21:30
Szögesdrót és határátkelőhely (Forrás: AFP)
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Az első figyelmeztetést hajnali négy óra körül küldték ki Ida-Viru és Lääne-Viru megyében. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy amennyiben drónt észlelnek, vonuljanak biztonságos helyre.

Nem sokkal később újabb riasztás következett. Ekkor már Tartu, Jogeva, Viljandi, Valga, Voru és Polva megyében is figyelmeztettek egy esetleges légi fenyegetés lehetőségére.

Reggel hat órakor az észt hadsereg közölte, hogy a veszély elmúlt.

Voru környékén többen is arról számoltak be az ERR észt közszolgálati médiának, hogy hajnalban olyan hangot hallottak, amely egy dróntól származhatott.

A hadsereg később tisztázta, hogy ugyan felmerült egy lehetséges légi fenyegetés gyanúja, de a vizsgálatok során nem találtak arra utaló jelet, hogy bármely drón belépett volna Észtország légterébe.

Liis Vaksmann, az észt vezérkar sajtóosztályának munkatársa elmondta: a hatóságok elővigyázatosságból értesítették a lakosságot, majd miután a veszély nem igazolódott be, külön üzenetben jelezték a riadó végét is.

A helyzet tisztázásába az észt fegyveres erők mellett a balti légtérrendészeti misszióban részt vevő szövetséges egységek is bekapcsolódtak. 

Harci repülőgépeket is készenlétbe helyeztek arra az esetre, ha valódi fenyegetés alakulna ki.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is hasonló riadót rendeltek el a térségben az Ukrajna által végrehajtott dróntámadások miatt. A célpontok között az oroszországi Uszt-Luga és Primorszk kikötői és olajipari létesítményei szerepeltek, amelyek az észt és a finn határ közelében találhatók.

Korábban előfordult, hogy egyes drónok letértek útvonalukról, és a balti államok vagy Finnország légterébe sodródtak.

Kedd éjjel Ukrajna a Szentpétervár közelében található olajterminált támadta a Leningrádi területen. A műveletet azt követően hajtották végre, hogy korábbi orosz támadásokban 23 ember vesztette életét.

Kedden Lettországban is figyelmeztetést adtak ki egy esetleges légi fenyegetés miatt.

 

Borítókép: Szögesdrót és határátkelőhely (Forrás: AFP)

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