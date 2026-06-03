Orosz–ukrán háború: kiadták a riasztást a NATO-országban

Air threat alert: No drones reached Estonia's airspace, EDF says#Estonia https://t.co/8RnpIy6sMP — ERR News (@errnews) June 3, 2026

Liis Vaksmann, az észt vezérkar sajtóosztályának munkatársa elmondta: a hatóságok elővigyázatosságból értesítették a lakosságot, majd miután a veszély nem igazolódott be, külön üzenetben jelezték a riadó végét is.

A helyzet tisztázásába az észt fegyveres erők mellett a balti légtérrendészeti misszióban részt vevő szövetséges egységek is bekapcsolódtak.

Harci repülőgépeket is készenlétbe helyeztek arra az esetre, ha valódi fenyegetés alakulna ki.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is hasonló riadót rendeltek el a térségben az Ukrajna által végrehajtott dróntámadások miatt. A célpontok között az oroszországi Uszt-Luga és Primorszk kikötői és olajipari létesítményei szerepeltek, amelyek az észt és a finn határ közelében találhatók.

Korábban előfordult, hogy egyes drónok letértek útvonalukról, és a balti államok vagy Finnország légterébe sodródtak.