Egymást érik a drónbecsapódás veszélyére figyelmeztető riasztások a Duna-delta romániai térségében

Szerdától péntek délig öt alkalommal adott ki a román katasztrófavédelem mobiltelefonokra küldött Ro-Alert riasztást, amelyben a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmezteti a Duna-deltát magába foglaló Tulcea megye polgári lakosságát. Négy alkalommal a NATO vadászgépeit is a térségbe küldték, a román védelmi minisztérium (MAPN) pedig több légtérsértésről is beszámolt.

2026. 02. 27. 14:14
Drón - képünk illusztráció Fotó: STR Forrás: NurPhoto
Valamennyi alkalommal az ukrán folyami kikötők ellen intézett orosz légitámadások miatt adták ki a riasztást, amelyben a Tulcea megye északi részén, az ukrán határ közelében élő lakosokat nyugalomra intik, egyben felszólítják őket, hogy a polgári óvóhelyeken vagy pincékben keressenek menedéket, ezek híján maradjanak az épületek fedezékében, távol az ablakoktól, mert fennáll a veszélye, hogy veszélyes tárgyak – drónok vagy lelőtt drónok darabjai – zuhannak román területre. 

A MAPN közlése szerint szerdán, csütörtökön és péntek délelőtt a fetesti-i légi támaszpontról a román–ukrán határra küldték a román légierő két-két F–16-os vadászgépét, egy második csütörtöki riasztás alkalmával pedig a német, illetve a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő egy-egy Eurofighterét riasztották a térségbe a Kogalniceanu támaszpontról. 

Csütörtökön és pénteken is a román radarok által észlelt második drón rövid időre berepült a román légtérbe, anélkül, hogy közvetlenül veszélyeztette volna a polgári lakosságot

– közölte a román védelmi tárca. Pénteken az ukrán légvédelem lelőtte a román légteret is megsértő drónt, és mivel erre a határtól mindössze száz méterre, az ukrán oldalon került sor, a MAPN készenlétbe helyezte szárazföldi egységeit, az esetleg román területre hullott dróndarabok felkutatása érdekében. Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy negyven olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre. 

A román védelmi minisztérium határozottan elítéli az ukrajnai dunai kikötőkben civil célpontok elleni, a nemzetközi jogot sértő, a régió biztonságát fenyegető orosz légitámadásokat

– szögezte le közleményében a tárca, amelyet az MTI idézett.

