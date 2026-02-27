Egymást érik a drónbecsapódás veszélyére figyelmeztető riasztások a Duna-delta romániai térségében

A MAPN közlése szerint szerdán, csütörtökön és péntek délelőtt a fetesti-i légi támaszpontról a román–ukrán határra küldték a román légierő két-két F–16-os vadászgépét, egy második csütörtöki riasztás alkalmával pedig a német, illetve a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő egy-egy Eurofighterét riasztották a térségbe a Kogalniceanu támaszpontról.

Csütörtökön és pénteken is a román radarok által észlelt második drón rövid időre berepült a román légtérbe, anélkül, hogy közvetlenül veszélyeztette volna a polgári lakosságot

– közölte a román védelmi tárca. Pénteken az ukrán légvédelem lelőtte a román légteret is megsértő drónt, és mivel erre a határtól mindössze száz méterre, az ukrán oldalon került sor, a MAPN készenlétbe helyezte szárazföldi egységeit, az esetleg román területre hullott dróndarabok felkutatása érdekében. Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy negyven olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.