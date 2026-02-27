Valamennyi alkalommal az ukrán folyami kikötők ellen intézett orosz légitámadások miatt adták ki a riasztást, amelyben a Tulcea megye északi részén, az ukrán határ közelében élő lakosokat nyugalomra intik, egyben felszólítják őket, hogy a polgári óvóhelyeken vagy pincékben keressenek menedéket, ezek híján maradjanak az épületek fedezékében, távol az ablakoktól, mert fennáll a veszélye, hogy veszélyes tárgyak – drónok vagy lelőtt drónok darabjai – zuhannak román területre.
Egymást érik a drónbecsapódás veszélyére figyelmeztető riasztások a Duna-delta romániai térségében
Szerdától péntek délig öt alkalommal adott ki a román katasztrófavédelem mobiltelefonokra küldött Ro-Alert riasztást, amelyben a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmezteti a Duna-deltát magába foglaló Tulcea megye polgári lakosságát. Négy alkalommal a NATO vadászgépeit is a térségbe küldték, a román védelmi minisztérium (MAPN) pedig több légtérsértésről is beszámolt.
A MAPN közlése szerint szerdán, csütörtökön és péntek délelőtt a fetesti-i légi támaszpontról a román–ukrán határra küldték a román légierő két-két F–16-os vadászgépét, egy második csütörtöki riasztás alkalmával pedig a német, illetve a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő egy-egy Eurofighterét riasztották a térségbe a Kogalniceanu támaszpontról.
Csütörtökön és pénteken is a román radarok által észlelt második drón rövid időre berepült a román légtérbe, anélkül, hogy közvetlenül veszélyeztette volna a polgári lakosságot
– közölte a román védelmi tárca. Pénteken az ukrán légvédelem lelőtte a román légteret is megsértő drónt, és mivel erre a határtól mindössze száz méterre, az ukrán oldalon került sor, a MAPN készenlétbe helyezte szárazföldi egységeit, az esetleg román területre hullott dróndarabok felkutatása érdekében. Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy negyven olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.
További Külföld híreink
A román védelmi minisztérium határozottan elítéli az ukrajnai dunai kikötőkben civil célpontok elleni, a nemzetközi jogot sértő, a régió biztonságát fenyegető orosz légitámadásokat
– szögezte le közleményében a tárca, amelyet az MTI idézett.
Borítókép: Drón. Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Donald Trump: Nem zárható ki a katonai fellépés Irán ellen
Kubáról is keményen beszélt az amerikai elnök.
Dömötör Csaba: A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament nem hagyta azt jóvá
Ursula von der Leyen végleg cserben hagyja a gazdákat.
Robert Fico: Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában
A szlovák miniszterelnök tájékoztatta Zelenszkijt, hogy Pozsony és Budapest szakértői csoportot akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának feltárására.
Bill Clinton állítja, semmit sem tudott Jeffrey Epstein bűntetteiről
„Ilyen távlatból sem látok olyat, amely miatt meg kellett volna szólalnia bennem a riasztócsengőnek.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Donald Trump: Nem zárható ki a katonai fellépés Irán ellen
Kubáról is keményen beszélt az amerikai elnök.
Dömötör Csaba: A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament nem hagyta azt jóvá
Ursula von der Leyen végleg cserben hagyja a gazdákat.
Robert Fico: Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában
A szlovák miniszterelnök tájékoztatta Zelenszkijt, hogy Pozsony és Budapest szakértői csoportot akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának feltárására.
Bill Clinton állítja, semmit sem tudott Jeffrey Epstein bűntetteiről
„Ilyen távlatból sem látok olyat, amely miatt meg kellett volna szólalnia bennem a riasztócsengőnek.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!