Mozgalmas éjszakája volt az orosz légvédelemnek

Oroszország egyetlen éjszaka alatt majdnem száz ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el az ország több régiója felett. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója alapján a légvédelem a Fekete- és az Azovi-tenger térségében is sikeresen visszaverte a támadásokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 11:29
Ukrán drónpilóta
Ukrán drónpilóta Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során a légvédelmi erők 95 merevszárnyú, pilóta nélküli ukrán repülőeszközt lőttek le, illetve térítettek el – számolt be cikkében az Origo.

Mozgalmas éjjele volt az orosz légvédelemnek
Mozgalmas éjjele volt az orosz légvédelemnek Fotó: AFP

Február 26-án 23 órától február 27-én reggel 7 óráig a légvédelem egységei több régió légterében hajtottak végre elfogásokat: Belgorod, Brjanszk, Voronyezs, Kaluga, Kurszk, Orjol, Szmolenszk, Tver, Tula, Krasznodar és Moszkva térségében is észleltek és semlegesítettek drónokat. 

Az érintett eszközök között öt olyan is volt, amely Moszkva irányába tartott. 

A műveletek a Fekete-tenger és az Azovi-tenger felett is sikeresek voltak.

Február 27-re virradó reggel további 17 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el.

Ezek közül hetet a Brjanszki terület felett lőttek le, négyet a Tula megyei légtérben, kettőt pedig a Kalugai régió fölött. Egy-egy eszközt hatástalanítottak Belgorod és Voronyezs térségében, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger körzetében.

Orosz támadássorozat söpört végig Ukrajnán

Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, Oroszország egy gondosan kitervelt légicsapás-sorozatot hajtott végre több ukrán város ellen. Ukrajna fővárosát robbanások rázták meg, ahol a lakosság óvóhelyeken próbálja átvészeli a támadásokat. Harkivban, Zaporizzsjában és Krivij Rihben is súlyos károkról, sebesültekről érkeztek jelentések, a halálos áldozatok számáról viszont nem áll rendelkezésre pontos információ.

Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)

Ukrán szaktárca: már most nagyobb a pusztítás mértéke Ukrajnában, mint a Gázai övezetben vagy a nyugat-balkáni háborúban

Google News
Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

