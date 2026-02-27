Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során a légvédelmi erők 95 merevszárnyú, pilóta nélküli ukrán repülőeszközt lőttek le, illetve térítettek el – számolt be cikkében az Origo.
Mozgalmas éjszakája volt az orosz légvédelemnek
Oroszország egyetlen éjszaka alatt majdnem száz ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el az ország több régiója felett. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója alapján a légvédelem a Fekete- és az Azovi-tenger térségében is sikeresen visszaverte a támadásokat.
Február 26-án 23 órától február 27-én reggel 7 óráig a légvédelem egységei több régió légterében hajtottak végre elfogásokat: Belgorod, Brjanszk, Voronyezs, Kaluga, Kurszk, Orjol, Szmolenszk, Tver, Tula, Krasznodar és Moszkva térségében is észleltek és semlegesítettek drónokat.
Az érintett eszközök között öt olyan is volt, amely Moszkva irányába tartott.
A műveletek a Fekete-tenger és az Azovi-tenger felett is sikeresek voltak.
Február 27-re virradó reggel további 17 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el.
Ezek közül hetet a Brjanszki terület felett lőttek le, négyet a Tula megyei légtérben, kettőt pedig a Kalugai régió fölött. Egy-egy eszközt hatástalanítottak Belgorod és Voronyezs térségében, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger körzetében.
Orosz támadássorozat söpört végig Ukrajnán
Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, Oroszország egy gondosan kitervelt légicsapás-sorozatot hajtott végre több ukrán város ellen. Ukrajna fővárosát robbanások rázták meg, ahol a lakosság óvóhelyeken próbálja átvészeli a támadásokat. Harkivban, Zaporizzsjában és Krivij Rihben is súlyos károkról, sebesültekről érkeztek jelentések, a halálos áldozatok számáról viszont nem áll rendelkezésre pontos információ.
Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)
"Olyan háború jöhet, mint nagyapáink idején" – riogat a lengyel külügyminiszter
Radoslaw Sikorski szerint fel kell készülni.
Budapesten tanácskoztak a V4-ek parlamenti vezetői
Sok a közös vélemény, például az EU bővítésének, az energiabiztonságnak, a kohéziós politikának, az interkonnektivitásnak vagy a külső határok védelmének kérdésében.
Zelenszkij tárgyalna is, meg nem is
Az ukrán elnök amerikai elnökkel való viszonyát sem tartja pozitívnak.
Intenzív harcok zajlanak az orosz–ukrán fronton
Az orosz erők több fronton indultak meg.
