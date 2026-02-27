Mozgalmas éjszakája volt az orosz légvédelemnek

Február 26-án 23 órától február 27-én reggel 7 óráig a légvédelem egységei több régió légterében hajtottak végre elfogásokat: Belgorod, Brjanszk, Voronyezs, Kaluga, Kurszk, Orjol, Szmolenszk, Tver, Tula, Krasznodar és Moszkva térségében is észleltek és semlegesítettek drónokat.

Az érintett eszközök között öt olyan is volt, amely Moszkva irányába tartott.

A műveletek a Fekete-tenger és az Azovi-tenger felett is sikeresek voltak.

Február 27-re virradó reggel további 17 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el.

Ezek közül hetet a Brjanszki terület felett lőttek le, négyet a Tula megyei légtérben, kettőt pedig a Kalugai régió fölött. Egy-egy eszközt hatástalanítottak Belgorod és Voronyezs térségében, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger körzetében.