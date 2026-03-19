Rekordszámú járműipari beruházásról döntöttek tavaly, óriási fejlesztések jönnek, öntik a pénzt az ágazatba a befektetők

Joó István közölte: a járműiparban közvetlenül foglalkoztatottak száma elérte a 164 ezret, ami 2024-hez képest 1,5 százalékos növekedést jelent, amit számos nyugat-európai ország is megirigyelhetne. Tavaly a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közreműködésével 108 új beruházásról állapodtak meg, amelyek mintegy 18 200 új munkahelyet hoztak létre. A beruházások összértéke elérte a hétmilliárd eurót, ami meghaladja a másik három V4-ország – Szlovákia, Lengyelország és Csehország – együttes eredményét – ismertette.

Szászi István, a Bosch-csoport magyarországi és az adriai régiójának vezetője (k), miután átvette a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől (j) és Joó Istvántól, a HIPA vezérigazgatójától (b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (HIPA) járműipari konferenciáján az Eiffel Műhelyházban 2026. március 19-én.

Joó István kiemelte: az elmúlt több mint három évtized jelentős eredményeket hozott az ágazatban, új kapacitások épültek ki, és 2010 és 2025 között a járműipar termelési értéke négyszeresére nőtt, miközben a foglalkoztatottak száma kilencven százalékkal bővült. – Ez a bázis biztos alapot jelent a további fejlődéshez – tette hozzá. Elmondta: a magyar járműipar hosszú távú jövője biztosított, a hazai gyárakban a belső égésű, a hibrid és az elektromos járművek gyártása egyaránt jelen van.

A következő időszak egyik fő célkitűzése a szinergiák és az együttműködések erősítése a beszállítói kapcsolatok, a kutatás-fejlesztés és az üzleti szolgáltató központok területein. A kormány úgy alakította át a beszállítói támogatási rendszert, hogy a magyar tulajdonú cégek betagozódhassanak a nemzetközi értékláncokba, és egy új, célzott, beszállítói támogatási program kialakításán is dolgoznak – ismertette. A kutatás-fejlesztési támogatások rendszerét is átalakították, a minimális beruházási értékhatárt egymillió euróra csökkentették.

Támogatást kapnak azok a cégek, amelyek szabadalmaikat Magyarországon jegyeztetik be – sorolta az intézkedéseket. A BYD nélkül számítva 2025 közepe óta már 21 ilyen szabadalmi bejegyzés született. A kínai autógyártó pedig azt vállalta, hogy minden Magyarországon keletkező szabadalom felét itthon jegyezteti be – jegyezte meg.

Joó István kitért arra: a kormány célja, hogy növekedjen az üzleti szolgáltatóközpontok száma vidéken is. A szektorban jelenleg 120 ezren dolgoznak, ami a duplája az öt évvel ezelőtti szintnek.