Munkával a szegénység ellen – mit hagyott hátra az Orbán-kormány?

Románia itt is alaposan lemaradt

A KSH nemzetközi kitekintést is tett. Az elemzés felhívta a figyelmet arra, miszerint a világjárvány egyik következménye, hogy a munkahelyek elvesztése miatt 2020-ban az uniós tagországok többségében nőtt a foglalkoztatottal nem rendelkező háztartásban élők aránya. Tavaly az Európai Unió átlaga a 18–59 évesek körében 7,9 százalék, a 18 év alattiaknál 7,8 százalék volt; 2020-hoz képest előbbi 1,4, utóbbi 1,3 százalékponttal csökkent. Magyarországon a 18–59 évesek körében 2,8 a 18 év alattiaknál pedig 3,8 százalékponttal volt alacsonyabb a foglalkoztatott nélküli háztartásban élők aránya, mint az unió átlaga. A tagországok közül Finnországban élt a legtöbb felnőtt olyan háztartásban, ahol senki nem dolgozott, arányuk 13,1 százalék; a legkevesebben pedig Csehországban éltek ilyen helyzetben , ahol ez az érték három százalék volt.