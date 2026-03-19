A Gazprom közlése szerint a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek elleni támadásokat sikeresen visszaverték, és a létesítmények nem sérültek meg. A vállalat csütörtökön jelezte: március 17. és 19. között ismét támadások érték a kritikus infrastruktúrát – írja a Ria.ru.
Megtámadták az ukránok a Török Áramlatot
A Gazprom szerint a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek infrastruktúrája elleni támadásokat elhárították, és nem érte találat a létesítményeket. A vállalat csütörtökön arról számolt be, hogy március 17. és 19. között újabb támadások érték e kritikus infrastruktúrákat.
Az orosz védelmi minisztérium erőinek és a mobil operatív csoportoknak az összehangolt fellépésével a támadásokat visszavertük, a Gazprom létesítményeiben nem keletkezett kár
– áll a közleményben.
Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
