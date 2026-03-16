Magyar Péter és külügyi vezetője le akar válni az olcsó orosz energiáról

Az Ellenpont korábban már írt arról, hogy Orbán Anita az egész karrierjét az orosz energiahordozókról való leválásra és az amerikai LNG-vel való kiváltására építette.

Magyar Péter és Orbán Anita. Forrás: Facebook

A Tisza Párt korábban megpróbált azzal védekezni, hogy Orbán Anita már régen megváltoztatta ezzel kapcsolatos álláspontját, de ez nem igaz. A lap szerint ezt bizonyítja például az Atlantic Council isztambuli konferenciáján tartott előadása is 2019-ből. Az esemény sokatmondóan A regionális gázpiacok átalakulása, az LNG terjedése és a palagáz-forradalom hatása elnevezést kapta.

Az Ellenpont emlékeztet, a tiszás politikus munkaadója akkoriban egy globális LNG-cég, a Tellurian volt. Orbán Anita egészen az alelnökségig vitte a szervezetnél, amelynek a célja, hogy az általa kitermelt földgázt cseppfolyósított formában a világpiacra exportálja, különösen Európába és Ázsiába. De ennél is lényegesebb, hogy

az Orbán Anitát foglalkoztató Tellurian egyik legnagyobb tulajdonosa a BlackRock, és a cég egy darabig szerződésben állt az akkor még Kapitány István által is vezetett Shell-lel.

A tiszás politikusnak felszólalást biztosító Atlantic Council pedig az egyik legismertebb atlantista agytröszt, az amerikai demokraták találkozóhelye. A szervezetnél tanácsadó a guruló dollárokban érintett Korányi Dávid is.

Előadásában Orbán Anita arról beszélt a hallgatóságának, hogy megváltozott a globális gázpiac, amihez Európának muszáj valamiféleképpen viszonyulnia. Állítása szerint az amerikai gázipart forradalmasították az LNG-termeléssel, és azt bizonygatta, hogy Közép-Európa a tengerentúlon megnövekedett gáztermelés miatt le tudná cserélni az orosz gázt.

Az Ellenpont felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter külügyi szakértője egy nagyon fontos részletről nem tett említést: méghozzá arról, hogy az amerikai LNG beszerzése sokkal drágább, mint az orosz gázé. Míg utóbbi közvetlenül csővezetéken érkezik, addig előbbi a távolság miatt több költséges (cseppfolyósítás, hűtés, tengeri szállítás, visszagázosítás stb.) lépésen is keresztülmegy, míg a régióba érkezik. Ez egyben azt is jelenti, hogy

a tiszás politikus Isztambulban megfogalmazott javaslatával fenntarthatatlanná válna a rezsicsökkentés.

Hogy ez nem a véletlen műve volt, azt a lap szerint jól bizonyítja, hogy egy évvel korábban, 2018-ban is hasonlókról beszélt a tiszás politikus, méghozzá meglehetősen illusztris társaságban: az ukrán olaj- és gázipari állami vállalat, a Naftogaz Budapestre szervezett konferenciáján, aminek a szervezésébe a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) is beszállt.