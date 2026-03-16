orbán anitatisza pártMagyar Péter

Magyar Péter és külügyi vezetője le akar válni az olcsó orosz energiáról

Orbán Anita megszólalásai is bizonyítják, hogy a Tisza Párt leválna az olcsó orosz energiáról. Magyar Péter külügyi szakértője többször is hangoztatta már, hogy Magyarországnak inkább az LNG-re kellene áttérnie, ami kifejezetten drága, így megszüntetné a rezsicsökkentést is.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 03. 16. 8:30
Az Ellenpont korábban már írt arról, hogy Orbán Anita az egész karrierjét az orosz energiahordozókról való leválásra és az amerikai LNG-vel való kiváltására építette.

Magyar Péter és Orbán Anita. Forrás: Facebook

A Tisza Párt korábban megpróbált azzal védekezni, hogy Orbán Anita már régen megváltoztatta ezzel kapcsolatos álláspontját, de ez nem igaz. A lap szerint ezt bizonyítja például az Atlantic Council isztambuli konferenciáján tartott előadása is 2019-ből. Az esemény sokatmondóan A regionális gázpiacok átalakulása, az LNG terjedése és a palagáz-forradalom hatása elnevezést kapta.

Az Ellenpont emlékeztet, a tiszás politikus munkaadója akkoriban egy globális LNG-cég, a Tellurian volt. Orbán Anita egészen az alelnökségig vitte a szervezetnél, amelynek a célja, hogy az általa kitermelt földgázt cseppfolyósított formában a világpiacra exportálja, különösen Európába és Ázsiába. De ennél is lényegesebb, hogy

az Orbán Anitát foglalkoztató Tellurian egyik legnagyobb tulajdonosa a BlackRock, és a cég egy darabig szerződésben állt az akkor még Kapitány István által is vezetett Shell-lel.

A tiszás politikusnak felszólalást biztosító Atlantic Council pedig az egyik legismertebb atlantista agytröszt, az amerikai demokraták találkozóhelye. A szervezetnél tanácsadó a guruló dollárokban érintett Korányi Dávid is.

 

Előadásában  Orbán Anita arról beszélt a hallgatóságának, hogy megváltozott a globális gázpiac, amihez Európának muszáj valamiféleképpen viszonyulnia. Állítása szerint az amerikai gázipart forradalmasították az LNG-termeléssel, és azt bizonygatta, hogy Közép-Európa a tengerentúlon megnövekedett gáztermelés miatt le tudná cserélni az orosz gázt.

Az Ellenpont felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter külügyi szakértője egy nagyon fontos részletről nem tett említést: méghozzá arról, hogy az amerikai LNG beszerzése sokkal drágább, mint az orosz gázé. Míg utóbbi közvetlenül csővezetéken érkezik, addig előbbi a távolság miatt több költséges (cseppfolyósítás, hűtés, tengeri szállítás, visszagázosítás stb.) lépésen is keresztülmegy, míg a régióba érkezik. Ez egyben azt is jelenti, hogy

a tiszás politikus Isztambulban megfogalmazott javaslatával fenntarthatatlanná válna a rezsicsökkentés.

Hogy ez nem a véletlen műve volt, azt a lap szerint jól bizonyítja, hogy egy évvel korábban, 2018-ban is hasonlókról beszélt a tiszás politikus, méghozzá meglehetősen illusztris társaságban: az ukrán olaj- és gázipari állami vállalat, a Naftogaz Budapestre szervezett konferenciáján, aminek a szervezésébe a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) is beszállt.

Orbán Anita ekkoriban már a Tellurian alelnöke volt, így nem meglepő, hogy éppen ő vezette le A kitermelés előtti gázpiac elnevezésű panelt, amely kifejezetten az ukrán gázipar középtávú fejlesztési terveiről szólt.

Magyar Péter tanácsadója itt nemcsak az LNG mellett lobbizott, hanem Ukrajna érdekei mellett is kiállt – hangsúlyozza az Ellenpont.

 Az orosz gázról való leválást javasolta Kijevnek, gyakorlatilag szó szerint felmondva az amerikai demokrata körök téziseit.

Ukrajna megfogadta Orbán Anita tanácsát, és Magyarországot is erőszakosan le akarja választani minden orosz energiahordozóról. A Barátság kőolajvezetéket elzárták, a Török Áramlatot pedig megtámadták múlt héten. Magyar Péternek, Orbán Anitának és a Tiszának egyetlen szava sem volt a Magyarország energiaellátását veszélyeztető lépésekről.

 

Egész karrierjét a rezsicsökkentés lebontására és az Ukrajna melletti kiállásra építette

Ahogy arról korábban az Ellenpont is beszámolt, 2014-ben Washingtonban, az amerikai kongresszus tagjai előtt is felszólalt, ahol arra kérte a testületet, hogy engedélyezze a cseppfolyósított földgáz exportját.

Erősen elfogult beszédében azt állította, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más vezetékes gázalternatíva, ezért a legéletszerűbb megoldást az LNG-piachoz való hozzáférés jelentené. Hozzátette, hogy szerinte csak innen lehetne megfelelő mennyiséget biztosítani Közép- és Kelet-Európára számára.

A lap emlékeztet, 

Magyar Péter külügyi vezetője nemcsak az amerikai LNG mellett állt ki az orosz gáz ellenében, hanem rendszeresen hangot adott ukránpártiságának is.

Már 2008-ban egyértelműen Kijev oldalán szállt harcba az energetikai küzdelmekben. 

Magyar Péter külpolitikai tanácsadója a különféle nemzetközi érdekcsoportok magyarországi képviselője. A nagy gázipari cégek lobbistájaként rendszeresen felszólal az olcsó orosz energia ellen és a drága amerikai LNG behozatala mellett.

Az Ellenpont emlékeztet, hogy Orbán Anita már pár héttel a kinevezése után tagja volt annak a Magyar Péter vezette tiszás delegációnak, amely Münchenbe utazott egyeztetni a háborúpárti elittel. Többek között találkoztak Friedrich Merz német kancellárral, Donald Tusk lengyel kormányfővel, az eseményen pedig megjelent Soros György fia, Alexander Soros is. Bár a megbeszélésekről nem szivárogtak ki hírek, azok egyik legfontosabb témája a Barátság kőolajvezeték leállítása lehetett, ahogyan minden bizonnyal az is szóba került: miképp lehetne nyomás alá helyezni a magyar kormányt a választások előtt.

 

Borítókép: Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője beszédet mond Magyar Péter pártelnök évértékelője előtt a Hungexpón 2026. február 15-én
(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
