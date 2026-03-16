Orbán Viktor: Ma este Kaposváron találkozunk

A választási kampány hajrájában országjárásra indul Orbán Viktor, az első állomás Kaposvár. A kormányfő a következő napokban több településen is nyilvános fórumot tart.

Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a hétfői kaposvári rendezvényre.

Indul a hajrá! Ma este 18 órakor találkozzunk Kaposváron! Én ott leszek, legyünk minél többen!

– írta a kormányfő.

Orbán Viktor korábban azt is bejelentette, hogy a héten több településen a városok főterein várják azokat, akik szeretnének személyesen is találkozni vele. A miniszterelnöki országjárás helyszínei és kezdési időpontjai:

Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér

Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér

Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér

Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér

Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér

Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

