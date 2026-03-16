Orbán Viktor: Ma este Kaposváron találkozunk

Kaposváron indul Orbán Viktor kampánykörútja. A miniszterelnök a hét során több városban is találkozik majd az érdeklődőkkel.

2026. 03. 16. 7:07
A választási kampány hajrájában országjárásra indul Orbán Viktor, az első állomás Kaposvár. A kormányfő a következő napokban több településen is nyilvános fórumot tart. 

Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a hétfői kaposvári rendezvényre. 

Indul a hajrá! Ma este 18 órakor találkozzunk Kaposváron! Én ott leszek, legyünk minél többen!

– írta a kormányfő.

Orbán Viktor korábban azt is bejelentette, hogy a héten több településen a városok főterein várják azokat, akik szeretnének személyesen is találkozni vele. A miniszterelnöki országjárás helyszínei és kezdési időpontjai:  

  • Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
  • Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér
  • Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
  • Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
  • Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

