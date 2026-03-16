Orbán Viktor: Ma este Kaposváron találkozunk

A választási kampány hajrájában országjárásra indul Orbán Viktor, az első állomás Kaposvár. A kormányfő a következő napokban több településen is nyilvános fórumot tart.
Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a hétfői kaposvári rendezvényre.
Indul a hajrá! Ma este 18 órakor találkozzunk Kaposváron! Én ott leszek, legyünk minél többen!
– írta a kormányfő.
Orbán Viktor korábban azt is bejelentette, hogy a héten több településen a városok főterein várják azokat, akik szeretnének személyesen is találkozni vele. A miniszterelnöki országjárás helyszínei és kezdési időpontjai:
- Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
- Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér
- Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
- Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
- Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
