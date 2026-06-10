Tyúkok költöztek az alelnöki rezidenciára Amerikában
Tyúkok költöztek az Egyesült Államok alelnökének hivatalos rezidenciájára, ahol a diplomácia és a politika világa mellett most már a háztáji állattartás is helyet kapott. J. D. Vance otthonában egy különleges, egyedi készítésű csirkeólat állítottak fel, amely nemcsak családi hobbit szolgál, hanem egy egyre népszerűbb amerikai életmódtrendhez is kapcsolódik. A kezdeményezés mögött egyszerre húzódik meg a fenntartható életmód iránti növekvő érdeklődés és egy kisvállalkozás rendkívüli sikertörténete.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!