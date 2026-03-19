Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 19.

Elfoglalta a donyecki régióban lévő Olekszandrivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 03. 19. 5:56
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Nem csillapodnak a harci tevékenységek az orosz–ukrán háború során. A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1175 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán üzemanyag- és energiainfrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint lőszer- és anyagraktárakat, 21 páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 316 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot.

Nem csillapodnak a harci tevékenységek az orosz–ukrán háború során
Nem csillapodnak a harci tevékenységek az orosz–ukrán háború során (Fotó: AFP)

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Nova Kahovkában egy civil életét vesztette. A régióban tíz polgári lakos sebesült meg, utóbbiak közül két nő és két férfi akkor sérült meg, amikor egy pilóta nélküli repülőszerkezet mentőautót támadott, három kiskorú és egy férfi pedig egy olyan személyautó támadásakor, amelyen feltüntették, hogy gyermekeket szállít.

Herszon megye orosz ellenőrzés alá került részének 53 településén mintegy 51 ezer ember maradt

Krasznodarban lakótelepi házakat ért találat, egy ember életét vesztette, Adigeföldön két gyermek sebesült meg.

A TASZSZ hírügynökség szerdán kiadott, az orosz védelmi minisztérium adataira hivatkozó összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta több mint félezer alkalommal vetettek be ATACMS ballisztikus rakétákat, valamint Storm Shadow és SCALP manőverező repülőgépet. 2023-ban a rakétákból és a „szárnyas rakétákból" 13-at, illetve mintegy 120-at, 2024-ben 220-at, illetve 90-et, tavaly pedig 24-et, illetve 69-et vetett be. Az ukrán fél idén márciusban hét brit Storm Shadow rakétával támadta a brjanszki régiót.

Jevgenyij Nyikiforov vezérőrnagy, az Ukrajnában harcoló orosz Észak csapatcsoportosítás parancsnoka arról tett jelentést Andrej Belouszov védelmi miniszternek, hogy katonái idén az amerikai HIMARS és az MLRS rakétatüzérségi rendszer hét indítóállását semmisítették meg.

A háború legfrissebb hírei szerint:

  • Huszonhét ukrán drónt lőttek le Szevasztopolban, egy ember halálát okozva – jelentette Mihail Razvozsajev kormányzó.
  • Ukrajna megtámadta az orosz repülőgép-javító üzemet a Novgorodi megyében, katonai jelentések szerint.
  • Egy orosz drón támadta meg az SZBU központját a lembergi régióban március 18-án este. A támadás károkat okozott – mondta Makszim Kozickij, a regionális katonai adminisztráció vezetője.

A véres háború folytatódik, Brüsszel mindent megtesz, hogy az értelmetlen öldöklés ne álljon meg. Mint arról korábban írtunk, az Európai Parlament az elmúlt években több nagy többségű szavazással is kiállt Ukrajna támogatása mellett. Például amikor a képviselők 499 igen szavazattal fogadták el azt az ötvenmilliárd eurós támogatási programot, amely a következő években biztosít pénzügyi segítséget Kijevnek. 

Egy másik határozat több mint 450 igen szavazattal sürgette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelését is.

Ezeket a döntéseket az Európai Néppárt frakciója – az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje – határozottan támogatta. A frakció vezetője, Manfred Weber többször kijelentette:

 Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.

Magyar Péter ehhez a politikai családhoz csatlakozott Brüsszelben, ami világos politikai irányt jelöl ki: ebben a főáramban Ukrajna támogatása nem csupán külpolitikai kérdés. 

Ennek a politikai iránynak a szimbolikus pillanata volt Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja. 

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A müncheni biztonsági fórumon hitet tettek a háborús vezetők a vérontás folytatása mellett. Ott volt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu