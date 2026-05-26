Meghalt a volt magyar miniszterelnök első felesége + fotó

„Divatipari csúcsvezetőként tekintettünk rá, nem volt szakmai kérdés, amire ő ne tudott volna naprakész választ” – fogalmazott a megemlékezésében az MDSZ. Felidézik, Medgyessy Ildikót 2023 áprilisában az MDSZ Egyesület egyhangúlag választotta meg az elnökének. „Elnöksége rendkívül sikeres időszaka alatt ünnepeltük 20. évfordulónkat, és számtalan jó hangulatú, szakmailag eredményes rendezvényt szerveztünk” – részletezték, majd részvétet nyilvánítottak a gyászoló családnak.