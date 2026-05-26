Uszik feje fölül még nem oszlott el a szégyen köde – Verhoeven megóvta a meccsüket

Laza házi feladatnak és könnyű pénzkeresetnek tűnt, aztán a profi ökölvívás egyik legvitatottabb döntése lett belőle. Történt ugyanis, hogy a Gizai piramisok árnyékában megrendezett szombat éjszakai gálán a nehézsúly egyesített bajnoka, Olekszandr Uszik sokak szerint csak a ringbíró jóindulatának köszönhetően győzte le a 11. menet végén a kickbox holland legendáját, Rico Verhoevent. Utóbbi a leléptetésig vezetett a pontozólapokon, és mivel a ringbíró leléptetése a gongszót vagy egy másodperccel megelőzte vagy azzal egyidőben történt, Verhoeven és csapata megóvta a végeredményt.

Molnár László
2026. 05. 26. 15:23
Uszik már a győzelmének kihirdetésekor is tudta, ez a győzelem nem volt hozzá méltó Fotó: Mark Robinson Forrás: Matchroom Boxing
Mielőtt belemennénk abba, hogy jogos volt-e a leállítás vagy sem, azt mindenképpen tisztázni kell, ha a mérkőzésvezető, Mark Lyson nem lépteti le a hollandot, hanem engedi lepörögni az utolsó másodpercet, a 11. menet a leütés miatt automatikusan 10–8-ra Usziké lett volna. Ez azt jelenti, hogy a záró, 12. menet előtt Uszik két lapon minimálisan átvette volna a vezetést, egyen pedig döntetlenre jött volna fel.

A pillanat, amikor a ringbíró közbelép és lelépteti Verhoevent     Fotó: The Ring Magazine

Verhoeven óvott, a döntés hetek múlva várható

A holland csapat azért óvott, mert a felvételek alapján a mérkőzés bírája, Mark Lyson a menetet jelző gongszó elhangzása után – vagy azzal egy időben – intette le a meccset, holott Verhoeven a lábán állt és védekező pozícióban volt. Az óvás kivizsgálása után az alábbi forgatókönyvek valósulhatnak meg.

Az óvás elutasítása:

  • ez a legvalószínűbb, mert a bokszvilágban a szövetségek (WBC) szinte soha nem változtatják meg a ringben hozott bírói döntést, ha az a „versenyzőépségének védelmében” történt
  • a ringbíró arra hivatkozhat, hogy a védtelenül álló harcost óvta a súlyos sérüléstől, 
  • a WBC nagy eséllyel helybenhagyja a TKO-s Uszik győzelmet.

No Contest (törölt eredmény): 

  • a bírónak a gongszótól kezdve már nem volt joga véget vetni a meccsnek, hanem pihenőidőt kellett volna adnia, 
  • a mérkőzés eredményét megsemmisíthetik és törlik az eredményt,
  • ebben az esetben Uszik megtartja a bajnoki övét, de a győzelmet elveszíti.

Kötelező visszavágó elrendelése: 

  • a szoros pontozás miatt a WBC – a hivatalos eredmény megváltoztatása nélkül is – azonnali és kötelező visszavágót rendelhet el a két fél között.

A profi boksz világszervezeteinek, így a WBC-nek a szabályzata nem határoz meg konkrét, napra pontos kötelező határidőt arra vonatkozóan, hogy a vezetőségnek mennyi időn belül kell meghoznia a végső döntést egy hivatalos óvásról. Miután az óvás beérkezett és a díjat kifizették, a WBC elnöke és a Végrehajtó Bizottság (Executive Board) megkezdi a felülvizsgálatot. Ez a gyakorlatban általában néhány héttől akár 1–2 hónapig is eltarthat.

  • hivatalos bizonyítékok bekérése,
  • a mérkőzés hivatalos video- és hangfelvételeinek  – különös tekintettel a gongszó és a leléptetés pontos idősíkjára – elemzése,
  • meghallgatják a ringben dolgozó tisztviselőket, elsősorban a mérkőzésvezetőt (Mark Lyson), a helyszíni WBC-ellenőrt és a ringorvost.

Ha a felek időközben maguktól megegyeznek egy azonnali pénzügyileg jövedelmező visszavágóban, a WBC-nek nem szükséges jogilag kínos helyzetbe hoznia a saját bíróját az eredmény megváltoztatásával – egyszerűen elrendelik a kötelező visszavágót, és az óvást okafogyottá nyilvánítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

