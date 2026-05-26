Uszik feje fölül még nem oszlott el a szégyen köde – Verhoeven megóvta a meccsüket

Mielőtt belemennénk abba, hogy jogos volt-e a leállítás vagy sem, azt mindenképpen tisztázni kell, ha a mérkőzésvezető, Mark Lyson nem lépteti le a hollandot, hanem engedi lepörögni az utolsó másodpercet, a 11. menet a leütés miatt automatikusan 10–8-ra Usziké lett volna. Ez azt jelenti, hogy a záró, 12. menet előtt Uszik két lapon minimálisan átvette volna a vezetést, egyen pedig döntetlenre jött volna fel.

A pillanat, amikor a ringbíró közbelép és lelépteti Verhoevent Fotó: The Ring Magazine

Verhoeven óvott, a döntés hetek múlva várható

A holland csapat azért óvott, mert a felvételek alapján a mérkőzés bírája, Mark Lyson a menetet jelző gongszó elhangzása után – vagy azzal egy időben – intette le a meccset, holott Verhoeven a lábán állt és védekező pozícióban volt. Az óvás kivizsgálása után az alábbi forgatókönyvek valósulhatnak meg.

Az óvás elutasítása: ez a legvalószínűbb, mert a bokszvilágban a szövetségek (WBC) szinte soha nem változtatják meg a ringben hozott bírói döntést, ha az a „versenyzőépségének védelmében” történt

a ringbíró arra hivatkozhat, hogy a védtelenül álló harcost óvta a súlyos sérüléstől,

a WBC nagy eséllyel helybenhagyja a TKO-s Uszik győzelmet. No Contest (törölt eredmény): a bírónak a gongszótól kezdve már nem volt joga véget vetni a meccsnek, hanem pihenőidőt kellett volna adnia,

a mérkőzés eredményét megsemmisíthetik és törlik az eredményt,

ebben az esetben Uszik megtartja a bajnoki övét, de a győzelmet elveszíti. Kötelező visszavágó elrendelése: a szoros pontozás miatt a WBC – a hivatalos eredmény megváltoztatása nélkül is – azonnali és kötelező visszavágót rendelhet el a két fél között.

A profi boksz világszervezeteinek, így a WBC-nek a szabályzata nem határoz meg konkrét, napra pontos kötelező határidőt arra vonatkozóan, hogy a vezetőségnek mennyi időn belül kell meghoznia a végső döntést egy hivatalos óvásról. Miután az óvás beérkezett és a díjat kifizették, a WBC elnöke és a Végrehajtó Bizottság (Executive Board) megkezdi a felülvizsgálatot. Ez a gyakorlatban általában néhány héttől akár 1–2 hónapig is eltarthat.

hivatalos bizonyítékok bekérése,

a mérkőzés hivatalos video- és hangfelvételeinek – különös tekintettel a gongszó és a leléptetés pontos idősíkjára – elemzése,

meghallgatják a ringben dolgozó tisztviselőket, elsősorban a mérkőzésvezetőt (Mark Lyson), a helyszíni WBC-ellenőrt és a ringorvost.

Ha a felek időközben maguktól megegyeznek egy azonnali pénzügyileg jövedelmező visszavágóban, a WBC-nek nem szükséges jogilag kínos helyzetbe hoznia a saját bíróját az eredmény megváltoztatásával – egyszerűen elrendelik a kötelező visszavágót, és az óvást okafogyottá nyilvánítják.